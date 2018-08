Force India, mejoras para Spa o Monza

Tras una primera mitad de campeonato complicado para Force India, la inversión de Lawrence Stroll ha supuesto toda una inyección de motivación para la escudería. Se espera que las mejoras lleguen para el Gran Premio de Bélgica, aunque posiblemente llegarán en el Gran Premio de Monza, tal y como ha indicacado Otmar Szafnauer, director de operaciones de Force India.

"Espero que así sea, si no, definitivamente llegarán en Monza. Hay algunos componentes cuya introducción hemos tenido que aplazar y no sé a qué carrera llegarán los proveedores, ya que no trabajan durante el parón, así que sólo vamos a tener un par de días antes de Spa. Si no es ahí, será antes de Monza", ha declarado Szafnauer a la prensa. Sin embargo, tampoco se espera un cambio absolutamente radical pero, sin duda, será un primer paso para una nueva Force India.

Lawrence Stroll, imprescindible para el futuro de Force India. (Getty Images)

Asimismo, la financiación de Stroll permitirá la supervivencia del equipo que, tras una temporada pobre en resultados, tenía miedo de desaparecer como lo hicieron Caterham o Mannor anteriormente. "En administración estuvieron dos equipos que no salieron adelante. Hay mucha ansiedad entre los miembros del equipo porque no sabíamos en qué dirección iba a ir todo esto", dijo Szafnauer sobre la difícil situación del equipo.

Pese a que Force India terminó cuarto los dos últimos años, se encuentran sextos en la clasificación a 7 puntos de Haas y a 23 de Renault. Habrá que ver si la inversión permitirá a Force India mejorar su rendimiento en este final de temporada y si tendrá consecuencias para la alineación de pilotos del año que viene, como la llegada de Lance Stroll al equipo. Sin duda, la inversión pone un punto y a parte en la temporada e, incluso, en la historia de Force India. Habrá que ver que le deparará el futuro a la escudería residente en Silverstone.