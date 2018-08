Steiner: "La gente de Mercedes no debería quejarse"

Durante los últimos cuatro años, desde 2014 en concreto, Mercedes y sus motores han sido los auténticos reyes del mundial en la Fórmula 1. En estos cuatro mundiales nadie le ha hecho sombra el gigante británico-alemán, y de manera o otra, esto ha pasado factura a la Fórmula 1. No obstante, a partir de 2017, Ferrari empezó a evolucionar, y en 2018, Ferrari ya es el equipo con mejor motor.

Esto se puede ver no solo con el equipo oficial, tanto Haas como Alfa Romeo tienen motores Ferrari, y han demostrado dar un paso adelante, sobretodo en el caso de los estadounidenses, que en cuanto a rendimiento, son los primeros después del 'trío mortal' del Top 6, pero su problema sigue siendo convertir rendimiento en puntos.

"Los fabricantes de Mercedes no deberían quejarse porque han tenido una muy buena unidad de potencia en los últimos cuatro años. El primer año de su regulación (2014), si no tenías un motor Mercedes, no eras nadie", explicaba Steiner a cerca del nivel de sus rivales.

Por otro lado, añadió: "Ahora Ferrari les ha adelantado, y ahora, todos los que cuentan con un motor Ferrari son criticados: "Oh, claro, es que ahora tienes el motor bueno", sí es cierto, lo tenemos, Pero tu lo has tenido durante los últimos cuatro años, y si ahora no has podido sacar ventaja de ello, ¿Que puedo hacer yo?"

El italiano se queja de las críticas que ha recibido Ferrari este año convirtiéndose en el equipo con mejor motor, con razón. A el le afecta directamente como bien ha explicado, ya que Haas ha salido muy beneficiado de este hecho, y por lo tanto, las críticas que expone, también van dirigidas a Haas. Pero a donde quiere llegar Günther, es que no por tener el mejor motor, el resto del coche ya no vale, vale todo, siendo una parte importante el tener el mejor, claro.

"Estoy muy contento. Si los demás no están contentos, no les puedo ayudar. Pero me hace reír la gente que habla de que Haas utiliza una replica de Ferrari. Se que tenemos la opción de utilizar la relación con Ferrari, y que tenemos su sistema de suspensión, su caja de cambios y su motor. Pero es que no tenemos los medios para construir estas partes, sinó, lo haríamos, y deseamos hacerlo en el futuro", argumentaba el Team Principal a cerca de las acusaciones hacía su equipo.

Para cerrar, comentó que: "Si ellos siguen y acaban pensando que hacemos algo ilegal, sé con certeza que sus datos y sus argumentos son erróneos, así que realmente, en el fondo, no me importan". Steiner tiene claro ellos han hecho bien el trabajo que les toca, y saben lo que hay detrás, y no se dejarán arrastrar por las críticas y las acusaciones, pero necesitan materializar el rendimiento en puntos y resultados.