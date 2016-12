¿Es la Fórmula Uno un deporte?

Régimen de bandera roja durante el Gran Premio de Brasil | Twitter oficial de la F1

¿Sí o no?, ¿izquierda o derecha?, ¿blanco o negro?, ¿la tortilla con cebolla o sin cebolla?... En esta vida, somos tantas personas que es imposible ponerse de acuerdo en algo concreto. Siempre estará la típica persona que piense diferente a ti o que piense lo mismo que tú, pero ahí está la riqueza, en valorar los diversos puntos de vista que se plantean para, a partir de tu propio juicio, decidir una u otra opción.

En el deporte pasa algo parecido. Siempre está ese amigo que nos dice que el deporte que él practica es más sacrificado que el tuyo, que no tiene tanto mérito o que, directamente, no es deporte. Y hay una cosa que está clara, y es que en no todos los deportes se necesita la misma exigencia física y mental, pero hay uno al que se le arremete con más fuerzas que a otros. Sin duda, ese deporte es la Fórmula 1, que tantos debates nos ha llevado a muchos de considerarlo deporte o no, pero cuya duda la resolveremos en un instante.

Para empezar, hay que aclarar que la Fórmula 1 no es el deporte en sí, ya que la F1 es una disciplina dentro del mundo del automovilismo. Este, a su vez, también tiene una federación como es la FIA (Federación Internacional de Automovilismo) que está reconocida por el COI (Comité Olímpico Internacional) como deporte, desde 2012 provisionalmente y dos años más tarde oficialmente. Por lo que, empezamos diciendo que oficialmente el automovilismo, así como todas sus disciplinas, están consideradas como deporte.

Declaraciones de Alguersuari en televisión

Incluso pilotos que han estado en el Gran Circo han criticado la Fórmula 1. Este es el caso de Jaime Alguersuari, por ejemplo. El piloto catalán arremetió en una entrevista, de hace unos meses, en El Chiringuito de Jugones contra el que había sido su pasión hasta hace no muchos años. Alguersuari acudió al programa “futbolístico” para tratar el tema, un tanto sensacionalista. El expiloto barcelonés comenzó diciendo que los coches son "un negocio insostenible a día de hoy", a lo que añadió, tajantemente: "No, no es un deporte". Afirmaciones un tanto duras para un piloto que no pensaba lo mismo hace unos años, pero que a raíz de que Red Bull rescindiera de sus servicios cambió radicalmente su punto de vista sobre este 'no deporte'.

Tras una buena temporada en 2011 donde consiguió los objetivos marcados por el equipo y superó a su compañero de equipo, Sébastien Buemi, todo el paddock esperaba que Alguersuari siguiera en la parrilla, pero no fue así. Como bien se ha comentado antes, Red Bull no confió más en él y decidió sustituir a los dos pilotos de Toro Rosso por una joven promesa llamada Daniel Ricciardo y un francés llamado Jean Eric Vergne, que luego resultó ser un fracaso. Por ello, Buemi pasaba a ser piloto de pruebas de Red Bull, pero Alguersuari se quedó totalmente fuera del Gran Circo que, como bien se dice, es un tren que solo pasa una vez.

Repasando un poco los logros del piloto español en la F1, lo más destacable es el récord de precocidad que logró en 2009. Debutó con tan solo 19 años y 125 días, en el Gran Premio de Hungría 2009 sustituyendo, desde entonces, a Sébastien Bourdais. No obstante, dicho récord se lo quitaría Max Verstappen en 2015, cuando debutó con 17 años y 166 días. Alguersuari consiguió 31 puntos en 46 carreras disputadas e incluso se rumoreó (al menos en la prensa española) que sustituiría a Webber en Red Bull, pero no fue así. Su trayectoria en la Fórmula 1 acabaría en 2011, para después disputar la Fórmula E (donde con coches equitativos se vio superado por numerosos pilotos) y finalmente acabar como músico.

"La Fórmula 1 se acabó en 2011"

Volviendo a las declaraciones, Alguersuari añadió cosas como que la Fórmula 1 "no es ética", cuando está en un programa de “fútbol” donde se están dando casos de futbolistas que están defraudando en Hacienda o equipos de fútbol que gastan millones y millones en fichaje y salarios. Además de que el 85% "lo hace el coche" o que la Fórmula 1 "se acabó en 2011", siendo esta última bastante curiosa, ya que coincide con el último año de Jaime en ella. Al fin y al cabo estas declaraciones son de entender, ya que se trató muy mal a un Alguersuari al que todavía le escuece aquello, ya que de seguir estando en la Fórmula 1 puede que no pensase lo mismo.

Tras esto, seguimos con el tema. Para ello, nos dirigimos a la página web de la RAE (Real Academia Española), para ver la definición de deporte. La RAE lo define como "actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas". Por lo que apoyándonos en la definición vamos a comprobar si la Fórmula 1, como disciplina automovilística, puede ser considerada como deporte o no.

Actividad física...

Como cualquier otro deporte, la Fórmula 1 implica una actividad física que, para un piloto, es muy importante. En Grandes Premios como el de Malasia, los pilotos tienen que aguantar temperaturas cercanas a los 50 grados dentro del coche, sumado a la alta humedad del país asiático. En otras carreras como en Singapur están casi dos horas metidos en el coche, una carrera imposible de superar sin la preparación necesaria. Los pilotos pierden una media de 3 kg por carrera, por culpa del sudor, por lo que la hidratación es muy importante antes y durante la carrera.

Pero ya no solo es la dureza de las carreras, sino que también los pilotos se ven obligados a fortalecer la mayoría de sus músculos, de entre los que destaca el cuello. Los pilotos se ven obligados a soportar una gran cantidad de fuerzas G en sus cuellos durante toda la carrera, que sería imposible de soportar sin la preparación necesaria.

La preparación es tal que hasta los pilotos son después capaces de lograr grandes resultados en otras disciplinas como el triatlón. Jenson Button finalizó en la 35º posición en el Iron Man de Berlín en 2013. Todo un logro el que consiguió el británico, que demuestra la primera parte de la definición de deporte: la Fórmula 1 supone una gran “actividad física”.

...ejercida como juego o competición...

Al igual que el fútbol o el baloncesto, la Fórmula 1 también es una competición dentro del mundo del automovilismo. Los pilotos y sus equipos compiten cada año por ser campeones del mundo y pasar a la historia. Está claro que, como cualquier otro deporte, hay equipos que destacan sobre el resto y que dominan más que otros, como ahora es el caso de Mercedes.

A pesar de todo, como cualquier juego, todas la carreras de F1 son impredecibles ya sea por la meteorología, por un fallo del piloto o por uno del coche, pero nunca se sabe al 100% cuál será el resultado de la carrera. Obviamente, pasa lo mismo que en otros deportes, ya que se intuye qué piloto o pilotos ganarán la carrera, pero cualquier mínimo fallo de un piloto puede costarle la carrera. Si no, que se lo pregunten a Hamilton, quien todavía le estará dando vueltas a la cabeza por aquel abandono que sufrió en el GP de Malasia. El motor de su Mercedes no aguantó más y el británico se vio obligado a abandonar. O quién no se acuerda de aquella gran carrera vivida en el Circuit de Cataluña, donde los dos Mercedes chocaron entre ellos y quedaron fuera de carrera por un fallo humano.

Al fin y al cabo, el automovilismo es un deporte, y como cualquier deporte la suerte también tiene algo que ver en el juego. Por lo tanto, la segunda parte de la definición se cumple, ya que la Fórmula 1 es una competición, dentro del mundo del automovilismo, que es ejercida como juego o competición.

...cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas

Ya por último, volvemos también a lo anterior. La Fórmula 1 requiere un entrenamiento específico, del que hemos hablado antes, que es necesario para desarrollar una actividad física.

Además debe estar sujeto a unas normas que para nada escasean en la Fórmula 1. Desde el peso mínimo de un piloto hasta la altura máxima del alerón delantero. Normas que, aunque parezcan muy rebuscadas, intentan hacer de la Fórmula 1 un deporte igualitario en el que el coche no lo sea todo, aunque ya se sabe que es algo casi imposible hoy en día. Pasa lo mismo que en otros deportes, ya que hay equipos que invierten más y otros que no lo hacen porque no pueden, por lo que al fin y al cabo sí que existen grandes diferencias en la pista.

Finalmente, se puede comprobar como el automovilismo, basándonos en la definición de la RAE, sí que está considerado como un deporte, así como sus numerosas disciplinas de entre la que destaca principalmente la Fórmula 1, el deporte rey del automovilismo. Solo queda que vosotros, nuestros lectores, reflexionéis más acerca del tema ya que muchos podéis pensar que no, que conducir un coche no puede estar considerado como deporte, por lo que ya podéis saber un poco más de por qué la Fórmula 1 es una competición automovilística que está considerada como deporte.