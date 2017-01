Honda se olvida de la ‘talla-cero’ para su motor

Google Plus

Cambio radical dentro de la filosofía Honda. Tras dos años con el famoso concepto de size-zero, talla-cero, dentro del binomio han dado marcha atrás y replanteado su filosofía inicial. Ya la semana pasada el mismo director técnico de McLaren, Tim Goss, confirmaba el cambio de diseño en la unidad de potencia.

Gracias a que en 2017 el concepto de los tokens o elementos de evolución quedaba eliminado, McLaren-Honda puede hacer todos los cambios que quiera en sus diseños. Tim Goss confirmaba el rediseño del propulsor basándose en todo lo aprendido en estos dos años juntos: "La nueva unidad de potencia toma gran parte del aprendizaje de las dos últimas temporadas, pero ha sido específicamente rediseñada para esta temporada", señalaba para Motorsport.

El mismo diario americano ha confirmado que desde Japón, Yusuke Hasegawa ha dado su autorización para dejar atrás el concepto de la ‘talla-cero’. Copiando a partir de ahora el diseño de Mercedes, teniendo el compresor a un extremo y la turbina al otro dentro de la zona del motor denominada 'V'.

Y es que tras dos años donde los resultados no han acompañado, las ventajas del concepto ‘talla-cero’ no han superado los inconvenientes encontrados. Aun así, Mercedes no ha sido el único donde McLaren ha centrado sus focos. Honda implementará un sistema de inyección multichorro en su cámara de combustión, siendo esto similar al concepto Turbo Jet de Ferrari.

Por otro lado, estos dos años no han sido en vano. Desde Japón se encuentran satisfechos con sus avances en la unidad de recuperación de energía (ERS), razón por la que han centrado sus esfuerzos en otras zonas de la unidad. Aunque las dimensiones del motor serán mayores, se espera que McLaren implemente un empaquetado ajustado en su MP4-32.

Aun así, el próximo 26 de marzo en el Gran Premio de Australia, en Melbourne, todos estos nuevos diseños serán puestos a prueba en el mejor banco de pruebas posible: un Gran Premio de Fórmula 1.