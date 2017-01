Nico Hülkenberg no se arrepiente de haber fichado por Renault

Hülkenberg se prepara para su nueva etapa en Renault l Fuente - Getty Images

Nico Hülkenberg vuelve al trabajo este 2017 con fuerzas por lo que ha pasado el invierno entrenándose e incluso ha reducido su período de descanso para estar bien preparado de cara a la nueva temporada.

El de 2017 será un campeonato lleno de novedades para el piloto alemán que estrena equipo y se medirá al nuevo reglamento en pista. "Estoy trabajando más intensamente que nunca. Ya he tenido las primeras reuniones con el equipo y he renunciado a unas vacaciones más largas", ha declarado en su regreso tras estas semanas de descanso.

Nico lo tiene claro y asegura tener ganas de subirse al nuevo coche y ver los nuevos cambios como los neumáticos de la nueva temporada: "Mi objetivo es estar tan bien preparado y entrenado para la temporada como sea posible", ha añadido.

En especial, el piloto alemán ha destacado el entrenamiento que van a tener que realizar en el cuello debido a los extremos que van a alcanzar en las curvas con las nuevas normas: "Las reglas están cambiando las velocidades de las curvas de una manera extrema, por lo que los músculos del cuello en particular tienen que ser fortalecidos para prepararse", ha explicado.

Respecto a su llegada a Renault, Nico dice que está convencido de que ha hecho la elección correcta: "Mi objetivo era pilotar para un fabricante. Eso es lo que he logrado con Renault. Ambos tenemos metas por cumplir", ha explicado.

Y es que tras el anuncio de la salida de Rosberg del Gran Circo que dejó un enorme hueco en Mercedes, Hülkenberg sonaba como el favorito para ocupar su lugar. Sin embargo, la escudería gala no le dejó salir.

Ante esto, el alemán que abandonó Force India tras pasar las tres últimas temporadas con ellos bromeaba diciendo: "Mercedes es el suministrador de motores a largo plazo de Force India e hicimos actividades promocionales juntos para Hockenheim en verano. Rosberg podría haberme dicho silenciosamente que se retiraría si ganaba el título", dijo con humor.

Hülkenberg espera ilusionado la nueva temporada con Renault aunque no sea uno de los equipos punteros del Gran Circo. "Si no pilotas para Ferrari o Mercedes, no hay cobertura y el rendimiento del piloto no está tan vinculado al del coche. Sin embargo, siento un gran respeto por mi rendimiento, especialmente a nivel internacional", ha opinado.

Respecto a su contrato con la marca del rombo que sería de dos años con un posible tercero, no ha querido especificar el salario. Ante la afirmación que le hacían sobre si cobraría 19 millones de euros Nico salía intacto diciendo que prefiere dejar los riesgos para la pista: "En términos financieros, soy típicamente alemán, cuidando cada céntimo y sólo gastando sobre lo que no me arrepentiré después", ha completado.