Carlos Sainz:"Este año hemos tenido que comenzar antes la preparación física"

Sainz en Interlagos. Foto: Getty Images

Las nuevas normas aerodinámicas de la F1 y los neumáticos de Pirelli más anchos obligaran a los pilotos a aumentar su entrenamiento durante la pretemporada para llegar preparados físicamente a Melbourne y poder aguantar todo el Gran Premio sin ningún tipo de problema.

Para poder conseguirlo Carlos Sainz ha modificado su preparación invernal con respecto a los años anteriores. Uno de esos cambios fue el hecho de comenzar una semana antes la preparación, lo que provoco que el de Toro Rosso se tuviera que controlar en las festividades navideñas: "He pasado las vacaciones de Navidad con mi familia en Madrid, luego empecé a entrenar completamente después de las Navidades, inmediatamente el día 26. Normalmente , empezaba a entrenar el día 2 o 3 de Enero, pero este año quería hacer una semana extra porque todos sabemos que las demandas físicas del año 2017 serán muy duras, así que lo mejor era anticipar el comienzo de mi entrenamiento. Esto significó que no pudiera celebrar la noche de fin de años como lo hice en otras ocasiones, pero uno tiene que hacer estos sacrificios de vez en cuando"

El cuello será sin duda la parte que más sufra del cuerpo de los pilotos, lo que provocara que volvamos a ver los impresionantes cuellos que los pilotos solían tener en el pasado, el propio Carlos Sainz comenta en una entrevista concedida a la web de su equipo que con la preparación actual no podrían aguantar ni las primeras vueltas: "Probablemente este año llegaremos a un nivel extremo que ni siquiera conocemos en este momento. Me estoy preparando para lo peor. Puede que después de cinco vueltas en Barcelona, ya estemos sin cuello y a 180 pulsaciones por minuto. Si hago esa suposición y me entreno en consecuencia, entonces por supuesto que no será el caso."