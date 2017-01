Martin Brudle: "Los coches de 2017 serán brutales"

Google Plus

Martin Brundle al lado del Ferrari de la temporada 2000 | Fuente: edp24.co.uk

Con muchas ganas se esperan los míticos test de pretemporada, pero no son iguales que el resto de años sabiendo que este año el reglamento cambia, lo que indica que aparte de no haber límite de tokens (en años anteriores, número de fichas disponible para mejorar diferentes componentes de un motor), los coches estéticamente y lo que no es estética, aumentará todos y cada uno de las piezas que compone un F1.

Todo el mundo sabe que habrá neumáticos más grandes lo que contribuye a la mejora de adherencia junto con la amplitud de los alerones y la potencia de los nuevos motores V6T para la temporada 2017, en la que Martin Brundle achaca que serán unos coches espectaculares y habla sobre cómo será el comportamiento de los monoplazas en la pista en poco más de mes y medio: "Ciertamente será diferente, los coches serán brutales. En teoría, creo que hemos ido en la dirección incorrecta en términos de mejorar la competición. Escuchas algunas historias de que algunas curvas serán ahora rectas. Recuerdo pilotar el Red Bull cuando tuvo el difusor soplado. Esa cosa no se movía mucho en las curvas; fácilmente ibas a fondo".

Brundle, durante un GP en su época como piloto | Fuente: motorsportm8.com

El antiguo piloto reconoce haber pilotado monoplazas de varios equipos y los alaba de manera positiva a la hora de manejarlos: "Con esa cantidad de potencia y torque que tienen los coches actuales, aunque no suenen muy bien; he pilotado el Mercedes, el Force India y el Ferrari ahora. Son motores increíbles de pilotar, con cantidades interminables de potencia, incluso aunque suenen como basura. Pon eso en un coche con mucha más aerodinámica y unos neumáticos un 25% más anchos; todo el conjunto es un 11% más ancho, será un monstruo de pilotar. Si mejorará la competición o no, lo descubriremos".

Brundle, habla también sobre la distancia de frenado comparado con otros años en lo que indica como es obvio, a mayor adherencia, menor distancia de frenado con respecto a la curva en diferencia con el resto de años: "Las distancias de frenado serán más cortas también. Más adherencia significa que quizá frenarán cuatro o cinco metros más tarde. Eso indica que tienes menos oportunidades de adelantar. La clave de esto es: ¿Se podrán seguir los unos a los otros? Esa será la prueba de fuego absoluta de cómo funcionará el próximo año", finalizó en una entrevista para Motorsport.