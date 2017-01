En Mclaren esperan estar en la parte alta de la tabla | Fuente: Getty Images

Los comienzos nunca fueron fáciles y si no que se lo digan a Mclaren cuando se alió con Honda. Obtener en 2015 el peor año de la historia del equipo, sin subir en ninguna ocasión al podio y terminando únicamente en seis ocasiones entre los diez primeros, no ha sido un buen dato. Siendo la mejor carrera en el Gran Premio de Hungría donde tanto Fernando Alonso como Jenson Button acabaron en los puntos con una quinta y novena posición, respectivamente. Además el número de abandonos, sobre todo a principio del mundial, fueron bastante numerosos con un total de trece.

Ya en 2016 la mejoría era obligada y se notó en el aspecto de la potencia y también, aún más notable en el de la fiabilidad ya que pocos fueron debido al motor y no como la pasada campaña. En cuanto a resultados, los de Woking lograron casi el triple de puntos y finalizar los Grandes Premios el triple de ocasiones en la zona noble de la tabla incluso en circuitos que por sus características no eran favorables al MP4-31.

Jonathan Neale, director de operaciones del conjunto británico, declaró para Autosport que no se mostraría satisfecho si terminan el campeonato de constructores por debajo de los tres primeros. Además, añadió que tienen un equipo que quiere conseguir victorias: "Se debe apuntar alto pero ahora mismo me decepcionaría si somos cuartos en el mundial. Esa es probablemente la visión más pragmática, pero no progresas siendo pragmatista. Queremos ganar, y queremos ganar cuanto antes. Tenemos un equipo, tenemos unos pilotos capaces de ganar, y a nivel de chasis tenemos que igualar ese rendimiento tanto Honda como nosotros. La nueva aerodinámica y la incertidumbre sobre los neumáticos nos dan una oportunidad. Me gustaría pensar que podemos aprovecharnos de ello".

Jenson Button durante el GP de Abu Dhabi | Fuente: Getty Images

"Los días en los que puedes tener una idea nueva para un paquete aerodinámico y ganar un segundo se han terminado"

Eric Boullier, Team Principal de Mclaren, está de acuerdo con el inglés le dio importancia al crecimiento que ha tenido el equipo en estas dos temporadas y espera que también lo sea en 2017, aunque es consciente que la reducción de tiempo no será como en los últimos años: "Ganar sería un resultado exitoso. No quiero poner las expectativas muy altas. En 2015 fuimos novenos, sextos el año pasado, así que ojalá estemos entre los cuatro primeros este año. Queremos ganar lo antes posible, pero soy realista. Estoy contento con la forma de afrontar el proyecto por parte de Honda y estoy contento con los ingenieros de McLaren. Trabajan muy duro, pero los días en los que puedes tener una idea nueva para un paquete aerodinámico y ganar un segundo se han terminado. Ahora hay que ganar tiempo poco a poco".

Lo cierto es que llegar cuanto antes a la zona alta de la clasificación es vital para los de Woking. Llevan desde 2014 sin subir al podio en el Gran Premio de Australia, sin lograr una victoria desde la última carrera en 2012 en Interlagos y sin pelear por el campeonato desde 2008 cuando Lewis Hamilton lo consiguió en la última curva del circuito brasileño y arrebatárselo a Felipe Massa. Con el cambio de la normativa y el libre desarrollo de motores, ¿será 2017 el año en el que Mclaren de ese paso adelante?