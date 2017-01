Lance Stroll aun no se cree que vaya a ser piloto de F1

Stroll en Abu Dhabi// Foto: Getty Images

Lance Stroll será piloto de Williams en la temporada 2017 de Fórmula 1. Esta noticia se conocía desde hace varios meses, pero el actual campeón de la Formula 3 aun no se lo cree.

El piloto canadiense aun está en una nube y no lo oculta, en unas declaraciones recientes reconocía que aun no ha asimilado el hecho de ser piloto de F1: "Me encanta la Fórmula 1, la he estado viendo desde que soy un niño. Es increíble para mí pensar que estoy aquí. Todavía no lo he asimilado completamente, creo que lo haré cuando esté en la parrilla de Melbourne. Entonces allí las luces se irán apagando y tendré que olvidar todo y concentrarme. Es un gran desafío: va a haber mucho que aprender durante el año, va a haber momentos difíciles, va a haber buenos tiempos, va a ser un viaje increíble"

La forma en la que Stroll llega a la F1 ha levantado muchas críticas y polémicas, puesto que el padre del canadiense es millonario y va a colaborar económicamente con los de Grove. Pero Lance no llega a la cima sin palmares, puesto que es el actual campeón de la F3 Europea.

Ese campeonato y sobre todo la preparación que el equipo inglés le está dando, un programa similar al que en su día tuvo Villeneuve, hace que tengamos que darle una oportunidad antes de criticarlo: "He estado leyendo manuales y también he realizado un montón de preparación en el gimnasio para ponerme en forma para el coche de este año, que se supone que es mucho más difícil de conducir. He conducido un coche de Fórmula 1 del año 2014, eso es bueno, es mejor que no conducir uno en absoluto e ir directamente de F3 al coche de este año, pero tengo que mantener la concentración y estar listo para el coche de este año, ya que será diferente a lo que aprendí con el de 2014".