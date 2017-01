Manor recibe una oferta de compra

Foto: Sutton

La situación en Manor parece que sigue acercándose a una solución. Tras el anuncio de que el equipo entraba en concurso de acreedores, hace unos días llegaba la concesión de la FIA para que el equipo motorizado por Mercedes pudiese correr la temporada 2017 con su coche del 2016 modificado. Por otro lado, se ha conocido la noticia de que un inversor ha realizado una propuesta de compra a la escudería británica, lo que permitiría al equipo seguir adelante con su trayectoria. La presunta compra del equipo por parte de este inversor conllevaría la compra de las tres compañías que operan actualmente en Manor: Just Racing Services, Ltd., Just Racing, Ltd. y Manor Grand Prix Racing, Ltd.

Dicha propuesta llega en un momento crítico para las aspiraciones de Manor, teniendo en cuenta que aún deben construir los monoplazas con los que competirían en la temporada que se avecina. De hecho, el supuesto inversor interesado en la compra de la escudería ha marcado el 20 de enero -dentro de dos días- como fecha límite para que el equipo ofrezca una respuesta. Según los inversores interesados, esa sería la fecha necesaria para asegurar que los coches pudiesen estar en los test de pretemporada en Barcelona, habiendo pasado las pruebas de seguridad requeridas por la FIA, y el equipo pudiese funcionar con normalidad.

Es necesario recordar, a este respecto, que los monoplazas del equipo Manor para 2017 ya estarían, según fuentes del equipo, diseñados y listos para entrar en la fase de producción, de tal modo que solo se necesitaría el visto bueno financiero de los nuevos inversores para iniciar la pretemporada, así como el pago a los acreedores. De momento, el equipo sigue contando con todos sus trabajadores en nómina y cobrando su sueldo. Solo en el caso de no lograr un inversor antes de fin de mes se podría presenciar la disolución efectiva del equipo Manor.