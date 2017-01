Bernie Eclestone no ayudó a Lotus con sus problemas económicos

Kimi Raikkonen a bordo de su Lotus E20 | Fuente: Getty Images

El expropietario de la escudería Lotus, que permaneció en Fórmula 1 desde 2011 hasta 2015, Gerard Lopez, adjudicó unos comentarios de Bernie Eclestone dónde el mandamas del gran circo no sale muy favorecido y todo, por no ayudar a Lotus antes de la compra de Renault:

"El equipo no tenía deudas con sus proveedores cuando vendimos a Renault, tenía una deuda de 130 millones de euros, pero eso era para los accionistas. A pesar de lo que he leído, Bernie Ecclestone no sacó dinero de su bolsillo para pagar salarios, Lotus tenía derecho a ese dinero, que se utilizaba en parte para pagar los salarios" concluyó Gerard.

Magnussen pilotando el R.S16 en Alemania | Fuente: Getty Images

Pero antes de eso, Gerard Lopez, comentó el por qué de la venta y nos dió su versión sobre si su liderazgo como propietario de Lotus pudo o no, ser un fracaso y si la venta fué para salvar o no a una alta cantidad de trabajadores de la entidad Inglesa, de aquella: "Mi etapa con Lotus no fue un fracaso. Nos incorporamos al equipo invirtiendo 40 millones de euros en la recompra de deudas y ahorrando 450 puestos de trabajo. El equipo no tenía patrocinadores, pero conseguimos muchos de ellos. Sin embargo, cuando llegamos a un equilibrio operativo, los costes explotaron y los patrocinadores se fueron. Podríamos haber cerrado, pero decidimos vender para salvar a 540 empleados", explica Gerard López.

Cabe destacar que tras la compra de Renault sobre Lotus recibiendo dinero el Luxemburgés Gerard López, actualmente está llevando a cabo labores de compra de un famoso equipo de fútbol Francés; LOSC Lille.

No cabe dudas de que para Gerard no fué un fracaso la inversión en el equipo Lotus, equipo que año tras año sufría importantes pérdidas pero con la gran suerte de la compra de Renault, una marca "mítica" en los deportes de Motor.