Ecclestone asegura que su futuro está en manos de Liberty

Bernie Ecclestone camina por el paddock de Singapur con Chase Carey (Liberty Media) | Fuente: Getty

Liberty Media ya ha comenzado el proceso para hacerse con la Fórmula 1 tras la aprobación de sus accionistas y la FIA, y el hasta ahora cabeza del proyecto, Bernie Ecclestone, ha admitido que no existen garantías sobre su futuro.

En un principio, la empresa norteamericana había solicitado a Mr. E que continuase al frente tres años más pero ahora ya no está tan claro. “Eso fue lo que me pidieron. De hecho vamos a intentar reunir gente que pueda ocuparse de todas las cosas, como el patrocinio y cosas así. Como dije, hay que ver cómo vamos a operar”, ha afirmado.

Los rumores que circulan por el paddock aseguran que Liberty desea que Sean Bratches, antiguo ejecutivo de ESPN, sea el hombre que tome el control de marketing, patrocinio y derechos de la competición, un área en la que Bernie es especialista y maneja desde hace años.

En una entrevista para Press Association realizada este jueves, Ecclestone ha asegurado que la decisión sobre su futuro la tenía que tomar el conglomerado norteamericano en función de los cambios que quieren hacer. “Tenemos que ver cómo se conforma la compañía ya que no son mis términos. Se trata de ver cuál es el camino que desean tomar. Es algo que iba a suceder de todas formas. Había que pensar algo en caso de que yo no estuviera porque me muriese o alguna otra cosa. Cuando supimos que esta gente iba a comprar, dimos un paso atrás y pensamos: ‘hay que esperar porque ellos son los dueños y de ellos depende decidir a quién o qué es lo que quieren’", ha destacado.

Uno de los grandes cambios que pretende introducir Liberty está relacionado con el calendario ya que se pretende hacer que los Grandes Premios sean eventos mucho más grandes y que exista una mayor presencia en plataformas digitales, teniendo una mayor interactividad con los aficionados y conectándose al mundo tecnológico. A este tipo de cosas es a las que Bernie se ha resistido durante mucho tiempo.