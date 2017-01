Kevin Magnussen se siente distinto al fichar por Haas | Fuente: @HaasF1Team

Después de que Renault fichase a Nico Hulkenberg y pocas semanas más tarde confirmasen la continuidad de Jolyon Palmer en Renault, Kevin Magnussen tardó muy poco tiempo en encontrar equipo, que fue Haas. El danés tras un 2015 fuera de la parrilla como piloto de pruebas en Mclaren y al saber que no iba a tener sitio, quiso buscar un volante para la temporada siguiente y las dos ofertas que tenía eran las de las dos formaciones mencionadas, decantándose finalmente por la francesa, donde ha tenido resultados muy pobres.

Ya como piloto del equipo americano, el que lleva el dorsal 20 ha hablado para el portal Motorsport sobre las palabras de Cyril Abiteboul cree que no son de todo el equipo como probablemente interpretó la prensa. Además, añade que no guarda rencor de sus equipos anteriores a pesar de su marcha: "A veces tienes la mala suerte de que algún tipo le dice algo a la prensa y se convierte en la opinión oficial de todo el equipo, pero sólo es una persona, así que no me lo tomo en serio. Quería unirme a Haas y me querían, así que ocurrió. No tengo nada en contra de Renault o McLaren. Esto es Fórmula 1, es un negocio duro, estas cosas pasan, así que no tengo malos sentimientos en absoluto".

Magnussen destaca que “es un sentimiento diferente” ir a un equipo porque creen que puedes darles lo que quieren, algo que a él le “motiva” y se muestra con ganas de que comience la temporada, con su nuevo equipo y afrontar su tercer año en la Fórmula Uno.

Fuente: @HaasF1Team

"El acuerdo con Renault fue de última hora porque perdieron un piloto porque perdió un patrocinador"

El danés también ha comentado su experiencia de como fueron sus dos fichajes por sus dos anteriores escuderías: “Tuve una relación larga con McLaren y me seleccionaron muy pronto. Mostraron un gran compromiso también. El año pasado con Renault, fue un acuerdo de última hora porque perdieron un piloto porque perdió un patrocinador, así que así fue. Es una historia muy diferente, volvemos a las carreras de verdad y se trata de rendimiento en lugar de aspectos comerciales".

El piloto de 24 años llega a Haas en sustitución de Esteban Gutiérrez por los malos resultados del mexicano durante este pasado campeonato, donde no consiguió finalizar en los puntos en ninguna carrera y arrastrar numerosos problemas en su monoplaza en los primeros Grandes Premios, siendo su mejor puesto fue quedar undécimo en cuatro ocasiones.

Kevin Magnussen ha explicado para el diario local BT sus primeros días en su nuevo equipo, reconociendo que su acoplamiento ha sido en un corto periodo de tiempo: "Haas es un buen equipo. Es más fácil relacionarte con las personas que en otros equipos en los que he trabajado. Y no sólo es porque tenga menos personal, también es porque aquí está claro qué persona es el jefe. Es un lugar en el que me he adaptado bien".

En comparación con la factoría de Mclaren en Woking, el piloto con el dorsal 20 reconoce que el edificio de Banbury “no es muy grande”, pero sí que añade que la escudería “tiene varias sedes repartidas por el mundo”, alegando que la próxima semana estará en Estados Unidos y en Maranello para “probar el simulador de Ferrari".

Fuente: @HaasF1Team

"No hay razón por la que deba explayarme sobre los problemas que tienen"

Su experiencia en Renault ya no la recuerda mucho y admite que será uno de los rivales a batir la temporada que viene, algo que también lo ha sido en el pasado campeonato, en esa ocasión como piloto del equipo francés: "Todo eso es pasado, no hay razón por la que deba explayarme sobre los problemas que tienen. Ya no significan mucho para mí. Lo importante es que les ganemos y creo que podemos hacerlo. Con los problemas que tienen, les va a costar tiempo mejorar. Como he dicho todo este tiempo, tienen personal muy bueno y me lo pasé en grande el año pasado".

El danés asegura para Sky Sports que no hace falta tener muchos trabajadores si al final el resultado no es el esperado, haciendo probablemente un símil entre Mclaren y Renault con su nuevo equipo: "He visto como los recursos no lo son todo, en absoluto. Puedes tener a mucha gente que si no trabajan juntos entonces no significa nada. Creo que volver al núcleo de un equipo de carreras, lo cual Haas lo es, demuestra cómo deberían ser las cosas. No puedes simplemente poner a gente a un proyecto y esperar que rindan. Ha sido interesante ver la diferencia".

Por último, Magnussen ya se ha marcado un objetivo y es el de cualquier piloto, batir a su compañero además de ayudar al equipo: "No hay duda de que es un piloto muy capaz y espero que podamos aprender el uno del otro, trabajar juntos y sumar algunos puntos. Por supuesto, siempre quieres ganar a todo el mundo".