Las nuevas gomas de Pirelli podrían dificultar los adelantamientos

Las carreras podrían convertirse en "una procesión" | Fuente: Getty Images

Todavía no ha dado comienzo la temporada de 2017 y ni siquiera los nuevos neumáticos se han puesto a prueba pero Paul Hembery, el máximo responsable de Pirelli, ya está sacando conclusiones respecto a la situación que pueden generar las nuevas gomas.

Hembery asegura que el rendimiento dependerá también de la aerodinámica de los nuevos monoplazas. “El verdadero impacto en los adelantamientos dependerá del rendimiento de los coches. Si el rendimiento es muy similar, habrá opciones, sino, será una procesión”, ha expresado en relación al comportamiento que tendrán los nuevos plazas con la nueva carga aerodinámica y los nuevos neumáticos.

Lo que el de Pirelli no duda es en el partido que de ello sacarán los pilotos: "Creo que los pilotos lo disfrutarán porque con ese nivel de rendimiento, ¿cómo no lo vas a notar? Esto les supondrá un reto físico que no han tenido desde hace tiempo", ha continuado.

El director de Pirelli se ha defendido diciendo que ellos solo han hecho el trabajo que se les había pedido aun sabiendo que eso supondría una disminución de la variación del rendimiento entre cada coche y las estrategias se establecerían en dos paradas: “Hemos hecho los neumáticos que nos han pedido. En 2011 nos pidieron neumáticos de alta degradación y los hicimos, y ahora se nos pide que hagamos otra cosa. Preguntaremos a la gente cuál es el mejor planteamiento. Solo estamos tratando de desarrollar lo que se nos ha pedido", ha argumentado el británico.

El responsable del fabricante italiano asegura que "en cualquiera de estos temas, siempre hay pros y contras” y que “después de cinco o seis carreras” se verá si han hecho lo correcto o no.

Desde Pirelli no tienen claro que los nuevos cambios en el reglamento para 2017 mejoren la competición ya que el aumento de la carga aerodinámica de los monoplazas puede dificultar el seguimiento de cerca de un piloto a otro dando lugar a menos adelantamientos.

Una situación contraria a la que se ha dado en los últimos años en la competición: "El año que viene será totalmente diferente para nosotros, porque tenemos las nuevas dimensiones y un nuevo neumático. Pero también una nueva filosofía a seguir. Menos degradación. Es completamente diferente a lo que hemos hecho hasta ahora", dijo Mario Isola, gerente de Pirelli, para SoyMotor.

La ventaja que Hemberey observa sobre los pilotos es que estos podrán defenderse mejor en caso de que otro les persiga: "Ahora vamos a una situación en la que el sobrecalentamiento se ha reducido y los niveles de desgaste también. Así, los pilotos podrán apretar más fuerte en situaciones de adelantamiento y no desembocar en una situación de sobrecalentamiento", ha explicado.

Los nuevos compuestos para la Fórmula 1 son más progresivos y capaces de permitir a los pilotos aguantar más tiempo con las gomas en buen estado. Para ver si estas nuevas gomas desarrollado por Pirelli darán resultado o no habrá que esperar a que los monoplazas empiecen a rodar.