Ross Brawn, nuevo director general de la Fórmula 1

Google Plus

Ross Brawn (der.) posa junto a Chase Carey (centro) y Sean Bratches (izquierda) | Fuente: Liberty Media

Como ya es sabido por todos, Chase Carey tomará el control de la Fórmula 1 en sustitución de Bernie Ecclestone. Además de dicho cambio, también se han confirmado otros como la vuelta al Gran Circo de Ross Brawn como director deportivo y Sean Bratches como director comercial. El ex jefe del equipo Mercedes ha sido asesor del conglomerado americano durante su fase de adquisición y ahora tendrá un rol a tiempo completo dentro de la nueva organización.

Brawn se ha mostrado ilusionado de cara a su nueva etapa en el deporte: “Es fantástico volver al mundo de la Fórmula 1. He disfrutado de ser consultor con Liberty Media estos últimos meses y estoy deseando trabajar con Chase, Sean y el resto del equipo de Fórmula 1 para ayudar a evolucionar este deporte. Tenemos una oportunidad casi sin precedentes para trabajar juntos con los equipos y promotores para una F1 mejor para ellos y, lo más importante, para los aficionados”, ha explicado.

A estas palabras de optimismo e ilusión, también se quiso sumar Chase Carey, nuevo CEO de la F1: “Estoy encantado de darle la bienvenida a Ross de vuelta a la Fórmula 1. En sus 40 años en el deporte, ha traído su toque mágico a cada equipo con el que ha trabajado, tiene conocimientos técnicos sin precedentes, experiencia y relaciones”, ha asegurado.

Sin embargo, Carey dedicó además unas palabras a Sean Bratches, cuyo principal cometido será el de director comercial: “Estoy encantado de que Sean se una. Fue una fuerza impulsora en la construcción de ESPN para convertirse en una de las principales franquicias deportivas del mundo. Su experiencia en ventas, marketing, medios digitales y distribución serán muy valiosas a medida que crecemos con la Fórmula 1”, ha declarado.

Apostará por la sencillez y por la creación de un espectáculo que atraiga a los fans

Ross Brawn quiere cambiar las cosas en la categoría reina del automovilismo. Para él, el deporte ha tomado una dirección errónea en los últimos años y él será el encargado de planificar el rumbo y futuro del mismo. Para lograr dicho objetivo va a apostar por la sencillez y lograr así atraer cada vez a un número mayor de fans.

El ex jefe del equipo Mercedes ha lanzado un dardo a la gestión que se lleva realizando en los últimos años en torno al Gran Circo: “Creo que la simplicidad es un objetivo clave para el futuro. En los últimos años he visto la Fórmula 1 como espectador y ha habido ocasiones en las que no estaba seguro de qué estaba pasando en la carrera. Es un gran deporte, una combinación maravillosa de pilotos y personalidades, coches… Tenemos que analizarlo para ver cómo podemos mejorar el espectáculo”, ha explicado.

Además, quiere que los aficionados sean capaces de entender en todo momento qué está pasando en la pista sin perderse con multitud de normas cambiantes y estrategias excesivamente complicadas. “Creo que los fans quieren carreras y no hemos visto mucho de eso. Hemos visto una gran lucha entre dos pilotos en el mismo equipo en los últimos años y eso no es culpa de Mercedes, han hecho un trabajo fabuloso. Creo que los fans quieren ver carreras y comprender qué pasa durante las mismas”, ha añadido.

Por otro lado, quiso destacar uno de los grandes cambios que Liberty quiere dar a la F1. “Queremos que la carrera sea un evento tan grande como sea posible para que cuando vayas a una carrera en fin de semana estés entretenido desde el principio hasta el final”, ha concluido.