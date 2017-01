La FIA modifica el reglamento de los adelantamientos

Google Plus

Gp Brasil 2016 // Foto: Getty Images

Las nuevas normas de la Fórmula 1 no solo van a provocar un cambio en los coches, sino que también harán que los pilotos no se tengan que pensar si adelantar o no durante la carrera, algo que estaba haciendo que las carreras perdieran un toque de su esencia.

Otro de los grandes problemas hasta ahora era la poca igualdad en las decisiones de unos comisarios que no contaban con reglas claras. Tras estas modificaciones de reglamento ya cuentan con unas pautas claras: "Será a discreción de los comisarios decidir si cualquier piloto involucrado en un incidente debe ser penalizado. A no ser que los comisarios tengan claro que un piloto fue culpable total de un incidente, no se impondrá ningún tipo de penalización”.

Los comisarios solo penalizaran las acciones en las que se vea claramente que una de las partes tiene la culpa del incidente, si las dos o más partes involucradas tienen cada una parte de la culpa no se penaliza a nadie.

Con esta norma accidentes como el de los Mercedes en el Gran Premio de España se quedaría sin sanción, que fue como terminó el incidente. Por tanto, esta norma no cambiará mucho pero por lo menos se podrá contar con un reglamento que sea claro sobre qué decisión hay que tomar en cada caso.

El gran problema es que en cada Gran Premio se cambian los comisarios y cada uno tiene su propio punto de vista. Esto provoca que un mismo accidente puede ser sancionado en un Gran Premio y en otro no, hecho que provoca que los pilotos actúen con dudas porque no saben si van a ser sancionados. Ahora sabrán que en caso de que sean los únicos culpables si llevaran una sanción, sólo falta ver si los comisarios cumplen o no con la nueva norma.