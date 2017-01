Ross Brawn ya tiene ideas para mejorar la Fórmula 1

Google Plus

Fuente: Getty Images

Liberty Media llegó a la Fórmula 1 prometiendo cambios y espera realizarlos con la ayuda de Ross Brawn. El ingeniero inglés es el nuevo director deportivo de la Fórmula 1 y con sus primeras declaraciones ya ha dejado entrever que van a haber cambios. Brwan ha confirmado que asistirá a los test de pretemporada que se celebraran del 27 de febrero al 2 de marzo y del 7 al 10 de marzo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Esta temporada se introduce uno de los cambios del reglamento técnico más grandes de los últimos tiempos en el deporte y Brawn quiere ver de primera mano cómo serán los nuevos coches: "Vendré a los test porque quiero ver cómo serán los nuevos coches. Tenemos un cambio de normas radical y debemos descubrir lo más pronto posible qué impacto podría tener esto en el espectáculo. Quiero estar preparado para lo que nos espera en Melbourne".

Esta será la primera toma de contacto del ingeniero inglés con la Fórmula 1 que ha dejado Ecclestone. Sin embargo, Brawn ya augura cambios, aunque no a corto plazo: “En los últimos años he visto que la F1 no responde - a los cambios -. Asegurar su continuidad es obviamente importante para todo el mundo, pero debemos tener cuidado de preservar la esencia de los GG.PP. De mi parte, tras un tiempo de estudio, debemos pensar en un plan de tres a cinco años para introducir innovaciones de forma gradual. Actuar rápido podría ser contraproducente".

Ecclestone y Brawn en la etapa de éste último en Mercedes. fuente: Autosport.

Uno de los aspectos de la Fórmula 1 actual que menos le gustan a Ross Brawn es el DRS y la utilización de trucos artificiales que no coinciden con la filosofía “pura” de las carreras. “¿Es realmente el DRS lo que los fans quieren ver? El DRS es algo que todos sabemos que es artificial. Necesitamos encontrar soluciones puras. Tenemos que pensar estas soluciones. Yo tengo ideas. No las puedo compartir porque antes quiero hacerlo con los equipos, pero he pensado en algunas cosas que debemos comenzar a estudiar y quizás usar en 2018 o 2019", ha comentado el inglés.

A pesar de todos los cambios que quiere realizar Ross Brawn, el inglés no ha querido olvidarse de la importancia que ha tenido Bernie Ecclestone en la Fórmula 1 y ha querido remarcar que Ecclestone es “un icono” y que el deporte “está en deuda con él”.

Los equipos opinan

La marcha de Ecclestone y la incorporación de Ross Brawn como director deportivo afecta directamente a los equipos y han querido expresar su gratitud con Bernie, pero también la ilusión que les produce el cambio en la administración de la Fórmula 1.

Helmut Marko ha alabado la labor que ha realizado Ecclestone todos estos años, pero no se modera a la hora de hablar de las luces y las sobras de la gestión de Bernie: "Bernie hizo un espectáculo global de la nada, hizo que muchas personas fueran ricas incluyéndonos a nosotros, pero también somos conscientes de las áreas problemáticas. Técnicamente, todo está regulado contractualmente hasta 2020, pero creo que hay mucho que se puede hacer en el corto plazo. El deporte debe ser más abierto, este año es solo el comienzo".

Toto Wolff, Niki Lauda y Ross Brawn antes de la marcha del inglés del equipo. Fuente: Mercedes

Toto Wolff por su parte considera que el equipo que ha formado Liberty Media con Chase Carey al frente es muy inteligente: “Chase es responsable de la F1, pero tiene directores para asuntos deportivos y comerciales, por lo que creo que es una buena configuración. El papel de Ross demuestra que Carey está buscando gente competitiva en áreas donde carece de experiencia".