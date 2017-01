Claire Williams: "Bottas ha sido parte del desarrollo de este equipo"

Google Plus

Bottas afronta la Fórmula 1 sin Williams. Fuente l Getty Images

Valtteri Bottas llega a Mercedes sin olvidarse de todo lo vivido con Williams. Para el finlandés 2017 será el primer año que no dispute el campeonato de Fórmula 1 con la que hasta ahora había sido su escudería y a la que llegó en 2010 como piloto en pruebas. En 2013 Williams le dio la oportunidad de ser piloto titular y así hasta 2016.

Bottas asegura que estos años le han servido para aprender mucho: "Creo que soy uno de los pilotos que más carreras ha hecho con Williams y es increíble. Ha sido una curva de aprendizaje impresionante para mí y también para el equipo”, ha explicado.

Valtteri ha querido destacar el gran trabajo en equipo que hacían él y la escudería: “Cada año podías sentir que el equipo era más y más profesional y que las cosas se desarrollaban, aunque a veces los resultados no lo demostraban", cuanta el piloto.

Aunque el piloto ahora vaya a competir con Mercedes guarda un buen recuerdo de su paso por Williams y de los esfuerzos que hacen en Grove, por eso les desea que puedan volver a ganar pronto un título mundial, cosa que no hacen desde 1997 con Jacques Villeneuve: "Siempre digo que Williams ha ganado tantos campeonatos en la Fórmula 1 que no hay motivo para que no pueda ganar otra vez. Creo que, simplemente por el equipo, es cuestión de tiempo", ha expresado.

El finlandés, que no ha llegado a ganar ninguna carrera con Williams, solo tiene buenas palabras para ellos y asegura que le hubiera gustado obtener más logros juntos: "Es una lástima que no hayamos podido ganar nuestra primera victoria o el título juntos, pero deseo lo mejor y muchos éxitos a Williams. Espero que ganen el campeonato más pronto que tarde. Ahora simplemente les deseo que todo les vaya bien en el futuro", ha continuado.

Mientras Valtteri inicia una nueva etapa en Fórmula 1, en Williams le echarán de menos. La subdirectora del equipo, Claire Williams, se ha despedido de él mediante un mensaje en twitter en el que agradece cómo ha sido su trabajo durante estos 7 años que han permanecido juntos remando en la misma dirección: "Valtteri ha sido obviamente una gran parte de Williams, él comenzó su carrera de Fórmula 1 con nosotros y ha sido parte del desarrollo de este equipo en los últimos tres años”, ha recordado. Clarie ha hecho un respaso de los logros que han obtenido juntos en estas cuatro temporadas: “Nos ha llevado a muchos podios, ha asegurado muchos puntos para el campeonato de constructores para nosotros, y en 2014 y 2015 ayudó a conducir a este equipo a la tercera plaza del campeonato de constructores", ha completado.

Claire ha destacado también la personalidad del piloto finlandés y su interés por el resto de ámbitos que concernían al equipo: "Ha desempeñado un papel muy importante para nosotros, pero no sólo por las actuaciones que Valtteri ha traído al equipo, también es una gran persona”, ha declarado. Desde Grove aseguran que Bottas “es un gran jugador de equipo y sabe la importancia de incorporarse a un equipo y hacer relaciones con los ingenieros, pero no sólo en el lado de los ingenieros, también en el lado de la comercialización", ha añadido.

Valtteri ha definido cómo era su trabajo con Williams y espera que haya sido satisfactorio para las dos partes: "Siento y espero que haya dado mucho a Williams. Como mínimo lo he intentado todo para que así sea”, ha confesado. “Siempre he querido ser un piloto de equipo, mi objetivo siempre era ganar los máximos puntos para el equipo, trabajar mucho con todo el equipo de carrera y estar mucho tiempo en la fábrica. Siempre he querido dar todo para que el equipo mejorara", ha añadido.

Por último, la subdirectora de la formación de Grove ha valorado lo que supone para Mercedes contar con un piloto de la categoría de Valtteri: "Él entiende lo que necesitas hacer para ser un piloto de F1 holístico en el deporte de hoy por lo que en Mercedes son muy afortunados de tenerlo, nuestra pérdida es su ganancia", ha finalizado.