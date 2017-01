Rob Smedley: "Todavía no está definida mi nueva posición"

Fuente: Formula 1

La pretemporada no está siendo nada tranquila dentro de las filas de Williams. Después de la marcha de su jefe técnico, Pat Symonds, ahora se les suma el cambio de rol de Rob Smedley, que desea pasar más tiempo en la fábrica. Los de Gorve todavía no saben que nueva posición adoptará el ingeniero inglés. Smedley llegó a Williams de la mano de Felipe Massa, cuando este se fue de Ferrari. Desde entonces, Smedley y Massa han formado el matrimonio perfecto.

Ahora el ingeniero inglés quiere dejar de acudir a tantas carreras para centrarse más en el trabajo de desarrollo en la fábrica. “Voy a empezar a centrarme más en el desarrollo a medio y a largo plazo. Es importante empezar a concentrarnos un poco más en eso, para dar pasos en campos de rendimiento más alto y no intentar trabajar siempre al mismo nivel. Esa será una parte clave de lo que hago", ha comentado el inglés.

Felipe Massa y Rob Smedley. Fuente: Williams

Sin embargo, la nueva posición que ocupara Smedley aún no está del todo definida, aunque el ingeniero advierte de que esto no es un síntoma de desorganización dentro del equipo. “En la actualidad, no está definida mi posición, ni cuánto tiempo dedicaré a las carreras y cuanto a la fábrica. Alternaré entre diseño y aerodinámica. Esto no significa que estemos desorganizados, sino que estamos viendo cómo organizarnos de la mejor manera y usar de la mejor forma el talento de todos”, ha aclarado Smedley.

Smedley cree su posición se acabará de concretar una vez el nuevo coche ya haya empezado a rodar: “Se evidenciará cuando tengamos el nuevo vehículo, ya que dependerá de cuales sean las mayores necesidades del coche”. El inglés ha concluido reafirmando su compromiso con la escudería de Grove: “Me he comprometido con el equipo. Trabajo para Williams, soy un apasionado de este equipo como lo era cuando era niño. Estoy feliz de ser parte del rejuvenecimiento que está sufriendo Williams. Para mi es importante estar hasta el final”.