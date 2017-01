Bobby Epstein, a favor de una segunda carrera en EEUU

Google Plus

El vértice de la primera curva del COTA | Fuente: @circuitamericas

Cada vez son más las voces que se muestran favorables a la idea de Chase Carey de que EEUU albergue más de un gran premio a la temporada. Ahora suma su apoyo Bobby Epstein, presidente del Circuito de las Américas ya que cree que hacerlo beneficiaría también al trazado de Austin (Texas), en el que se celebra desde 2012 el GP de Estados Unidos. Para Epstein, la existencia de una segunda carrera en el país norteamericano sería positiva de cara a atraer una mayor atención de los aficionados locales a la categoría.

Carey, el nuevo CEO del Grupo de Fórmula 1, afirmó recientemente que desean tener más de un gran premio en suelo estadounidense y añadió algunos posibles destinos como las ciudades de Nueva York, Miami, Los Ángeles o Las Vegas. “A largo plazo, traerá más atención al deporte y a nuestra carrera. Una segunda carrera en EEUU mantendría este deporte en auge por un periodo más largo del que tenemos actualmente”, ha argumentado Epstein.

Bobby también señaló uno de los mayores problemas que tiene para los fans el seguimiento de un deporte como la F1: “Una de las desventajas de la Fórmula 1 en América es que la mayoría de las carreras empiezan a las siete de la mañana o incluso antes. Si añades una carrera en nuestra zona horaria, el número de aficionados crecerá y eso es bueno para nosotros”, ha explicado.

Aunque al presidente del COTA le agrade la idea de tener dos carreras en Estados Unidos, lo cierto es que no está convencido de que la celebración de grandes premios urbanos sea el camino más adecuado para el deporte: “Las carreras son muy caras. Costaría entre 60 y 90 millones de dólares construir un circuito urbano y las logísticas son extremadamente complicadas. Además, las carreras urbanas suelen ser muy aburridas ya que no hay muchas oportunidades de adelantamiento. Un aficionado no puede ver muchas curvas. En el COTA, uno puede ver hasta un total de diez. En un trazado urbano ves el coche una vez y luego desaparece”, ha concluido.

Sin embargo, no sería la primera vez que se corre en EEUU en circuitos urbanos. Ejemplo de ello son los grandes premios de Long Beach, Detroit o Phoenix o, más recientemente, en la Fórmula E, con eventos en Miami, Long Beach o Nueva York. ¿Qué opinión merecerá a los estadounidenses esta idea? ¿Y a los aficionados de aquellos países que se queden fuera del campeonato mundial? Liberty Media será quien tome la decisión pero habrá que ver cómo lo gestionan y si los aficionados tendrán o no voz y voto.