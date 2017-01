Esteban Gutiérrez cree su error fue fiarse demasiado de su antiguo representante

Gutiérrez no tiene claras las razones de su salida de Haas. - Fuente l Getty Images

Tan solo un año es lo que ha durado la relación entre Esteban Gutiérrez y Haas. El piloto mexicano llegaba a Kannapolis después de pasar por Sauber y Ferrari. Sin embargo, las cosas se empezaron a torcer desde el principio.

Dos abandonos consecutivos en las dos primeras carreras de 2016 fueron la primera señal de que algo no marchaba bien en su monoplaza, mientras que el de su compañero Romain Grosjean no daba tantos problemas: “Fue complicado tener todo listo para los dos vehículos. Al principio de temporada las cosas empezaron muy lentamente en mi coche. Hubo muchas inconsistencias", ha contado el piloto que quedó cinco veces undécimo en carrera y no llegó a puntuar en ningún Gran Premio durante el pasado año.

El mexicano es consciente del error que cometió que le ha llevado a estar fuera de la competición esta temporada: "Eso generó ciertos malentendidos dentro del equipo en cuanto a cuál era la situación, y por qué estaban ocurriendo algunas cosas que, en mi opinión, no se entendían. El fallo que cometí fue confiar demasiado en cómo se iban a tratar ese tipo de cosas", ha reconocido.

Gutiérrez ha hablado de “confusión” al referirse a lo que dio lugar a su salida del Gran Circo: "Me centré demasiado en la gente que estaba en ese momento alrededor de mí. No es que hicieran un mal trabajo, sino que hubo un poco de confusión y me centré demasiado en los resultados”, ha dicho en referencia al despiste que experimentó y que hizo que la decisión sobre su futuru le pillase por sorpresa.

Fuente l Getty Images

Esteban ya había reconocido en varias ocasiones ante la prensa que seguiría con Haas en 2017, pues no pensaba que su puesto en la formación de Carolina del Norte corriera peligro. “Las cosas se iban alargando, y para cuando decidí buscar algo en otro equipo, ya era demasiado tarde", ha admitido.

Gran parte de la culpa de su situación actual Gutiérrez se la atribuye a su representante, Didier Coton, a quien acusa de no haber sabido gestionar bien su trayectoria en la fórmula 1 y su futuro en 2017.

El mexicano, que tras hablar con Güenther Steiner sobre los motivos de su salida de Haas asegura que todavía no está del todo claro, piensa que su error fue fiarse demasiado de quien tenía cerca. "Mi época en la F1 no ha sido fantástica en los años que he competido. Eso, junto al hecho de que me confiara demasiado con las cosas que se trataban, creó otra situación complicada", ha añadido en Autosport.

El equipo Haas contará en 2017 con Romain Grosjean y Kevin Magnussen, mientras que Esteban Gutiérrez debutará en la Fórmula E el 1 de abril en Ciudad de México y no descarta regresar a la máxima competición como piloto en desarrollo.

Pese a todo, Esteban no guarda rencor a su ya antiguo equipo. "Aún no tengo claro cómo han ido las cosas este año, pero eso es parte del pasado y ya no pienso en ello. No me arrepiento de cómo ha ido todo, pero ahora sé cómo hacer las cosas mejor. Me quedo con la experiencia para mejorar en el futuro", ha asegurado.