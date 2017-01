Franz Tost: "Tuvimos que arriesgar mucho"

Google Plus

Fuente: Scuderia Toro Rosso

La decisión de Toro Rosso de montar motores Ferrari 2015 afectó drásticamente al desarrollo de su temporada. Los de Faenza no notaron la antigüedad de motor durante las primeras carreras debido a la buena aerodinámica del coche, pero una vez sus rivales empezaron a mejorar sus unidades de potencia, los de Toro Rosso tuvieron que ingeniárselas para intentar no bajar en la clasificación.

A pesar de las dificultades, los de Faenza consiguieron igualar la séptima posición en el campeonato conseguida en 2015. Sin embargo, su rendimiento cayó bastante durante la segunda parte temporada y solo los 2 sextos lugares conseguidos por Carlos Sainz en Estados Unidos y Brasil salvaron los muebles.

En declaraciones para Autosport, Franz Tost, jefe del equipo, ha comentado que tuvieron que “arriesgar mucho” para compensar las deficiencias del motor. En el Gran Premio de Alemania, los de Faenza introdujeron un nuevo paquete aerodinámico, que fue la solución que buscaron para compensar la pérdida de potencia. "Ya teníamos un coche muy bueno en cuanto a aerodinámica, y con el nuevo paquete conseguimos mayor carga aerodinámica y el coche mejoró. Sin embargo, cuando tienes más carga, a veces aumenta el drag", ha comentado Tost.

Sin embargo, la introducción del nuevo paquete aerodinámico y las constantes mejoras que traían a los grandes premios no fueron suficientes para salvar las distancias con sus competidores que sí podían actualizar su motor: "El resto evolucionó el motor y todo, y eso supuso que nos resultara imposible acercarnos. No pudimos remontar”, ha seguido explicando Tost. Por muchas mejoras que introdujeran “no había manera de competir con otros equipos”.

No obstante, Tost ha querido aclarar que Ferrari hizo un trabajo fantástico con la unidad de potencia: “No tenía nada que ver directamente con la unidad de potencia de Ferrari, ya que el rendimiento no bajó. Esa fue siempre mi pregunta porque la potencia del motor fue siempre la misma, durante toda la temporada”, ha concluido Tost.