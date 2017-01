Google Plus

Paddy Lowe descarta la Dirección Técnica de Williams | Fuente. Getty Images

El pasado 10 de enero se hacía público un comunicado en el que el Director Técnico de Williams, Paddy Lowe, se desvinculaba de Mercedes. Después de tres años donde la formación alemana había dominado la parrilla de la Fórmula 1, una de sus cabezas pensantes decidía seguir por libre. El mismo tildaba de ‘emocionante’ el futuro que se presentaba por delante.

A partir de esa noticia, y tras conocer que Mercedes no le había impuesto ninguna cláusula para fichar con cualquier otra escudería, desde el ‘paddock’ se colocaba al ingeniero británico dentro de la órbita de Williams. Sonaba con fuerza que el ex de Mercedes ocuparía el puesto que Pat Symonds, Director Técnico por tres años, había dejado libre en Grove. Tras semanas de negociación, el medio Auto Motor und Sport publica que Lowe tiene intención de incorporarse a Williams pero no ocupando ese puesto.

El ingeniero británico estaría interesado en ocupar el puesto de Jefe de equipo reemplazando a la actual, Claire Williams. Y es que Paddy Lowe viene con altas expectativas tras dejar la dirección técnica de una escudería donde han ganado todo. Sin embargo, desde la cúpula directiva de Williams no está por la labor de ceder y convertir a Lowe en el nuevo jefe de la escudería.

Sin trabas por parte de Mercedes

Tras este revés a las expectativas del británico, sólo le quedan dos opciones aparentes. Ceder ante Williams y ocupar el puesto de Director Técnico. En caso de que suceda lo segundo, desde Mercedes no habrá problema alguno. Al ser una salida de mutuo acuerdo, el ingeniero no debe cumplir el famoso ‘gardening leave’ que lo dejaría apartado por un año fuera de los circuitos.

Ese es el caso de James Allison, que mantiene una clausula con Ferrari. Por la cual no puede incorporase a otro equipo de Fórmula 1 hasta marzo de este mismo año. Con la salida de Lowe en Mercedes, desde el ‘paddock’ se rumoreaba que Allison podría ocupar ese vacío.