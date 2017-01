Fernando Alonso, esperanzado con el gran progreso de Honda

Google Plus

Alonso se muestra esperanzado con McLaren de cara a 2017 | Fuente: Getty Images

Para aquellos que decían que la Fórmula 1 es aburrida, deberían engancharse al deporte en este 2017 y es que la pretemporada no deja de dar titulares sorprendentes así como unas altas esperanzas de renovación de una competición que en los últimos años ha estado un poco de capa caída. Nadie conoce aún a ciencia cierta cómo rendirá cada monoplaza, pero bien es verdad que es muy difícil resistirse a la especulación. Fernando Alonso ha sido el último en expresar su opinión ante el trabajo que está realizando su equipo de cara a la temporada y cree que Honda puede ponerse al día con Mercedes, a juzgar por su gran progreso de los últimos dos años en el ámbito de la unidad de potencia. No obstante, el asturiano no lo tiene tan claro con respecto al desarrollo aerodinámico.

Analizando los resultados, la evolución de McLaren ha sido espectacular desde 2015. Fernando ha contrapuesto la situación del equipo en ese año con respecto al actual y la diferencia salta a la vista: “La motivación de 2015 era llegar al lunes después de Abu Dabi y olvidar esa temporada. Ahora es diferente; la motivación es mayor porque hay expectativas para este año”, ha declarado.

Y no es para menos puesto que tanto el nuevo reglamento como los posibles cambios que se pueden llevar a cabo en la competición, pasando por el avance experimentado el año pasado, hacen que el optimismo y las expectativas del español aumenten. “Las reglas cambian y eso mezclará un poco las cosas. El progreso que Honda hizo en 2016 creo que es muy positivo y me da confianza”, ha señalado.

Así lucía el MP4-31 en la temporada 2016 | Fuente: Getty Images

Aunque Fernando se muestra esperanzado con respecto a la evolución en el desarrollo, cabe destacar que posee ciertas dudas sobre la aerodinámica y la posibilidad de poder acercarse en este aspecto al equipo líder, Mercedes. “Estoy 100% confiado de poder alcanzar la potencia que queremos, pero la aerodinámica creo que es más incógnita”, ha admitido. El de McLaren ha explicado su plena confianza en la mejora del motor Honda puesto que los de Brackley serán “difíciles de atrapar” para todos pero que estarán lo suficientemente cerca como para luchar.

Alonso también destaca la importancia que tiene la implantación de unas nuevas normas ya que aquel equipo que sepa adaptarse mejor es el que más posibilidades tiene de tener un buen año. “Cuando hay nuevas reglas, puedes ser afortunado o desafortunado. Depende de cómo interprete cada uno las reglas y de cuál sea la filosofía del coche. Quizás eliges tomar una dirección y otro equipo va en la opuesta. Y luego en carrera te encuentras a cuatro o cinco equipos que han ido en la misma dirección porque tú te equivocaste. Esperemos ser uno de los que hacen el trabajo bien desde el principio”, ha concluido el asturiano.