Jean Todt no considera que la Fórmula 1 necestie grandes cambios

Google Plus

Fuente: FIA

Hoy en día muchas son las voces dentro y fuera del paddock de la Fórmula 1 que reclaman un cambio en el deporte. Liberty Media promete producir esos cambios, sin embargo, Jean Todt, presidente de la FIA, no considera que el deporte necesite “grandes cambios”. Para Todt, no hacen falta cambios dramáticos en la Fórmula 1.

Jean Todt ha explicado en Spobis, congreso de negocios deportivos que se está celebrando en Dusseldorf, que la Fórmula 1: “Debe ser impredecible, y la lucha por el título en 2016 fue hasta la última curva de la última carrera". Para Todt, Liberty Media puede ayudar a atraer nuevos aficionados al deporte gracias a sus estrategias de comunicación: “Estoy seguro que Liberty Media nos dará unas guías de otras formas de comunicar el producto que es posible que atraigan a más aficionados a la F1”.

El presidente de la FIA ha reconocido que: “Las expectativas para 2017 son altas, pero hay que esperar a la primera carrera”. Durante los últimos años el dominio de Mercedes ha deslucido a otros equipos, sin embargo, para Todt, que domine un equipo no es síntoma de que haya algo mal en el deporte: “No es único de la Fórmula 1, también pasa en otros deportes como el atletismo o el futbol".

Bernie Ecclestone junto a Jean Todt, presidente de la FIA. Fuente; AFP

Además, ha recordado que el dominio de una escudería es algo normal y que ha sucedido a lo largo de la historia del deporte: “En la actualidad domina Mercedes, pero antes fue Ferrari, Red Bull, Williams y Mclaren”.

Como muchos otros, Jean Todt no ha querido olvidadar la importancia del papel de Bernie Ecclestone en la historia de la Fórmula 1: “Ha dado y hecho mucho por la F1, y también ha recibido mucho de la F1. Espero que tenga la oportunidad de hacer más cosas así de grandes”. Además, Todt espera que, tal y como hizo él en su momento, Ecclestone pueda embarcarse en otros proyectos: “Yo me las he arreglado para hacer algo distinto a lo que era, así que espero que Bernie aún tenga físico y mantenga la pasión inalterada para hacer lo mismo”.