Jean Todt: "Liberty Media no debe cambiar el formato de GP"

Jean Todt: "Liberty Media no debe cambiar el formato del GP" | Fuente: Getty Images

En los últimos días varias personalidades de la Fórmula 1 como Cyril Abiteboul han comentado que la categoría necesita un cambio en la estructura de los GP con el fin de hacerlo más entretenido y captar así un mayor número de espectadores. Lo cierto es que Liberty Media ha dicho que lo quieren estudiar y si encuentran un formato que se adapte mejor a la F1 es muy probable que tengamos cambios sobre todo en las sesiones de entrenamientos libres ya que varios directores de equipo han afirmado que ya no sirven para mucho.

En la otra cara de la moneda tenemos a Jean Todt, actual director de la FIA y ex director de la Scuderia Ferrari, que opina que el sistema actual es perfecto y no se debería cambiar. El francés ha puesto de ejemplo la lucha por el mundial del año pasado entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton para defender su teoría: "En mi opinión la Fórmula 1 actual es muy buena. El campeonato que disfrutamos el año pasado fue una pelea hasta la última curva. Creo que sería el mensaje equivocado sugerir muchos cambios, ya que la F1 no necesita ser mucho mejor"

Todt afirma que desde la Federación ya han trabajado en este tema y no han encontrado ninguna solución mejor que la de mantener el sistema de GP actual: "Es muy simple. Desde la FIA no hemos encontrado nada que mejore el formato actual. Si hubiéramos encontrado algo que creyéramos que sería un progreso real, entonces lo miraríamos de cerca y estudiaríamos su introducción en la F1"

Cada poco tiempo los miembros y aficionados de la Fórmula 1 hablan sobre la posibilidad de llevar a cabo esta medida, proponiendo modificaciones como la disputa de dos carreras en el fin de semana o la eliminación del FP3 pero lo cierto es que el tema siempre acaba muriendo solo y mantenemos el formato habitual.