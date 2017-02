Flashback China 2012: El día que nació un campeón | Fotomontaje: Martín Velarde (VAVEL)

En la lista de los Grandes Premios que Nico Rosberg jamás olvidará seguro que se encuentra el Gran Premio de China de 2012, cuando el actual campeón del mundo consiguió su primera victoria en la Fórmula 1. Mucho ha llovido desde entonces, el alemán ya no estará presente en la parrilla de Albert Park el 27 de marzo, pero el alemán ya ha entrado en los libros de la historia de la Fórmula 1 y eso ya le basta.

Si se vuelve al año 2012, Mercedes empezó a despuntar, consiguiendo su primera y única victoria de la temporada en Shangai. Los de Brackley empezaron la temporada envueltos en la polémica que provocó el diseño de su alerón delantero. Equipos como Red Bull o Lotus reclamaron a la FIA que el diseño era ilegal, pero sus protestas no llegaron a buen puerto, ya que, finalmente, fue considerado legal.

Después de superar la polémica, Nico Rosberg le dio una gran alegría a su equipo aquel fin de semana. El alemán consiguió en el circuito de Shangai su primera pole y victoria en la máxima categoría del automovilismo. Era la primera victoria para los de Brackley desde su vuelta a la Fórmula 1 como escudería oficial en 2010.

Nico Rosberg logra su primera victoria en F1. Fuente: AP

Un sábado histórico

La primera sorpresa de la sesión de clasificación la dieron los Ferrari. Los coches de los de Maranello no se adaptaron bien al trazado chino y antes de empezar la sesión de clasificación ya advirtieron de que sería muy difícil llegar a la Q3. Felipe Massa no lo logró, tal y como habían precedido, y clasificó en el duodécimo lugar. Su compañero, Fernando Alonso no cumplió con la predicción y sí llegó a la Q3, aunque no pasó de la novena posición.

Otra gran sorpresa y algo a lo que no estaban acostumbrados en Red Bull es que uno de sus coches no llegara a la Q3. Sebastian Vettel no logró pasar a la siguiente ronda. Vettel rompió el su récord de 41 carreras seguidas entrando en Q3 aquel fin de semana. Su compañero corrió mejor suerte, dentro de lo que cabe, y clasificó en séptimo lugar.

Sin embargo, la gran sorpresa de aquel sábado fue ver por primera vez como un joven alemán, en un coche completamente alemán, lograba la primera pole de su historia. Rosbeg marcó un 1:35:121 en su primer intento y nadie, ni su compañero de equipo Michael Schumacher, pudieron rebajarle el tiempo. La segunda posición la consiguió Lewis Hamilton con su McLaren, seguido de Shumacher, aunque el alemán acabó saliendo segundo debido a una sanción que arrastraba Hamilton.

Rosberg consigue su primera pole en China'12. Fuente: Mercedes

El día que nació un campeón

El domingo los Mercedes bloqueaban la primera línea de la parrilla. La mayoría de coches llevaban neumáticos blandos, excepto los Toro Rosso y Felipe Massa. La carrera empezó sin grandes sobresaltos, los Mercedes continuaron en primera posición, con Nico Rosberg al frente. Kamui Kobayashi que salía en tercera posición, perdió varias posiciones, al igual que le pasó a Mark Webber. El australiano y Fernando Alonso protagonizaron una serie de adelantamientos por la octava posición, que al final se quedó el español.

Salida del Gran Premio de China 2012. Fuente: Getty

En las primeras cinco vueltas los dos Mercedes ya habían conseguido más de un segundo de distancia con sus competidores, lo que impedía que sus rivales se acercasen a ellos utilizando el DRS. Webber, ante la imposibilidad de adelantar Alonso, realizó un pit-stop estratégico y cambió sus neumáticos, montando los medios. El australiano marcó vuelta rápida nada más salir a pista, lo que provocó que la mayoría de pilotos entraran a cambiar sus gomas blandas por las medias.

Mercedes cometió un error en el pit-stop de Michael Schumacher. Uno de los mecánicos no montó correctamente un neumático del coche del alemán y aunque intentó avisar a Michael, ya era demasiado tarde. Este error provocó la retirada de la carrera del alemán cuando iba en segundo lugar. En la vuelta 14, entró Rosberg a cambiar sus neumáticos, dejando a Sergio Pérez como líder virtual de la carrera. Esta vez los mecánicos de Mercedes no cometieron ningún fallo y el alemán salió recuperando su primera posición.

Schumacher no pudo acabar la carrera por un error en boxes. Fuente: Getty

Por la parte media de la parrilla se encontraba Sebastian Vettel que había salido en undécima posición. Vettel no encontró el ritmo desde el comienzo, llegándose a quejar por radio a su ingeniero, y durante los primeros compases de la carrera no pudo subir de la decimocuarta posición. Alrededor de la vuelta 22, Webber volvió a entrar a cambiar neumáticos e inmediatamente le siguieron los pilotos de McLaren, Button y Hamilton.

El ingeniero de Massa le pidió que dejará pasar a su compañero de equipo, puesto que el español iba en una estrategia diferente a la del brasileño. En la vuelta 35, la tercera posición la ocupaba Sergio Pérez que empezó a cometer algunos errores cuando se vio presionado por Lewis Hamilton. Una vuelta antes, Nico Rosberg, que iba en una estrategia diferente a Button y Hamilton, entró a boxes por segunda vez, dejándole el liderazgo virtual a Jenson.

En este punto, Button lideraba la carrera, a falta de un pit-stop, seguido de Rosberg y un Hamilton presionado por Alonso. Felipe Massa, que iba en quinto lugar, separó la carrera de los líderes, formando un “tren” de coches. Aunque estaban a menos de un segundo del brasileño, ninguno logró adelantarle. Fue en estos momentos cuando ocurrió una imagen recordada por todos los aficionados al deporte. Mark Webber se salió un poco de la pista dándose en una especie de agujero que provocó que su coche volara, tan solo las ruedas de atrás se quedaron pegadas al suelo.

Hamilton y Alonso, que seguían pelando por la tercera posición, entraron a boxes y bajaron hasta la décima y undécima posición. Button entró a boxes por última vez, pero un error provocó que Rosberg volviera a recuperar la primera posición. El principal objetivo del alemán en aquel momento era mantener bien los neumáticos, ya que estaba rozando la victoria con la punta de los dedos. Massa, que rodaba en segunda posición, entró a boxes, dejando a Räikkönen como nuevo líder del “tren” de coches.

Button perdió el liderazgo por un error en boxes. Fuente: Getty

Alonso y Romain Grosjean, que estaban dentro del “tren”, intentaron adelantar a Maldonado y Vettel respectivamente, pero en el intento perdieron algunas posiciones. A tan solo 20 vueltas del final, Vettel rodaba en segunda posición, pero con unos neumáticos muy gastados. El alemán no pudo aguantar y fue adelantado por Button. Posteriormente, Hamilton también adelantaría a Vettel, colocándose así en tercera posición. En las últimas vueltas, Vettel volvió a ser adelantado, esta vez por su compañero.

El Principio de una feliz historia

De esta manera, Nico Rosberg consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 y entró en la historia siendo el primer piloto alemán en ganar una carrera con un coche alemán. Mercedes no volvió a conseguir una victoria en toda la temporada de 2012. Tuvieron que esperar al Gran Premio de Mónaco de 2013 para volver a subirse al primer cajón del podio gracias a Rosberg otra vez.

Rosberg celebrando con Ross Brawn y su equipo la victoria. Fuente: Getty

A partir de aquí, todos los aficionados ya conocen la historia. En 2012, los de Brackley acabaron cuartos en el campeonato, en 2013 segundos y a partir de 2014, y con la entrada de los motores híbridos, ya comenzaron a dominar indiscutiblemente. Nico Rosberg ganó 23 más carreras con su flecha plateada, y consiguió el Campeonato del Mundo de 2016. Fue entonces, cuando el alemán decidió cerrar el círculo y acabar su carrera en la Fórmula 1 en el equipo que le hizo ganador por primera vez.