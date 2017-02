BMW no tiene en mente volver a la Fórmula 1

Google Plus

Fuente: Getty Images

No volveremos a ver a BMW entre los coches que configuran la actual parrilla de la Fórmula 1. Así lo ha hecho saber un portavoz del fabricante de coches germano en una entrevista a Autosport, en la que recalca que su retirada en 2009 - comienzo de la última crisis financiera mundial - se debió a "una decisión estratégica de la compañía a largo plazo" y que prefirieron centrar los recursos de la Fórmula 1 en "investigación y desarrollo de soluciones de tren de potencia alternativas".

Ese rumor etendido entre el paddock tiene su origen en la reciente llegada de Liberty Media a la Fórmula 1, cuya pretensión no era otra que volver a recabar algunas de las marcas que ya han participado en este deporte a lo largo de la historia. BMW ya fue proveedor de motores y tuvo también una escudería propia en sus últimos años en el gran circo, pero no se plantea su vuelta a la competición: "Nos convertimos durante mucho tiempo en el principal fabricante de automóviles premium en el campo de la movilidad eléctrica. Estamos viendo los últimos avances que se producen en la Fórmula 1, pero actualmente no tenemos planes de volver a entrar a competir" declaró el portavoz de MBW.

Actualmente, BMW se encuentra en pleno proceso de desarrollo de programas en las categorías DGT y GT, además de su regreso en GT a Le Mans en 2018. Por otro lado, es socio del equipo Andretti en la Fórmula E y en 2018/19 entrarán a competir en la categoria de vehículos eléctricos

Sin embargo, la marca alemana no es la única que se ha negado a volver a la Fórmula 1. Ford y Toyota han negado de forma tajante una posible vuelta a la competición ante el deseo de Liberty Media de atraer fabricantes para aumentar la popularidad del deporte. El fabricante americano se autodescartó ante los costes elevados que supondrían competir en Fórmula 1, mientras que los japoneses, con 13 podios y un cuarto lugar en el Mundial de Constructores en su corto palmarés, se muestran comprometidos con el Campeonato Mundial de Resistencia y el Campeonato Mundial de Rally, por lo que no tienen intenciones de volver.