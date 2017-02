Brawn: "Red Bull nunca dió el mérito suficiente a Renault"

Google Plus

Fuente: Getty Images

El nuevo director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, no ha tenido reparos a la hora de expresar su desacuerdo con la manera en que Red Bull ha tratado a Renault, su suministrador de motores oficial. El ingeniero inglés cree que la escudería austríaca ha sido muy injusta con Renault en los momentos en que ésta no tenía una buena unidad de potencia, como sucedió en 2015.

Brawn cree que Red Bull trató al fabricante francés de manera hostil, y les ha recordado que, si no fuera por Renault, tal vez ahora no tendrían todos los campeonatos mundiales de constructores y pilotos que poseen. Brawn cree que la “debilidad” de los de Milton Keynes fue su trato con Renualt: “Puede que Red Bull no hubiera ganado todos esos Campeonatos sin un socio tan fuerte como Renault. Nunca les dieron el mérito suficiente cuando ganaban. Y cuando estuvieron bajo presión y el rendimiento bajó, la relación se rompió inmediatamente”, ha comentado Brawn.

El director deportivo ha comparado la situación que vivió Red Bull con la que la que vivió él en 2005 en sus días en Ferrari, cuando los italianos no supieron adaptarse a los nuevos neumáticos Bridgestone y perdieron el mundial. “Nosotros nunca criticamos a Bridgestone. Eso fue vital. Si críticas a un socio así, quizá piensas que lo estás animando, pero no es así. Durante ese periodo siempre se trataba del 'nosotros', nunca del 'ellos’”, ha explicado Brawn.

Según Brawn, esta fue la actitud que les llevó a mejorar y acabar ganando el Campeonato de 2007: "En 2005 hice un esfuerzo consciente para demostrar que éramos socios y que estábamos en eso juntos. Un director de dinámicas de vehículo me dijo que era un gran hito el haber conseguido mantener al equipo unido en 2005 para ganar carreras en 2006 y el Campeonato en 2007” ha finalizado Brawn.