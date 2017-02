Google Plus

Johnny Herbert quiere que los equipos pequeños cobren importancia | Fuente: Getty Images

La escasa existencia de equipos como Force India o Williams por la pelea de podios, ya que por victorias es casi al 100% imposible, por el gran dominio de Mercedes; incluyendo que al acecho se encuentran Ferrari y Red Bull, hace que sea una monotonía constante en la categoría reina del automovilismo. De hecho las escuderías mencionadas anteriormente han conseguido terminar entre los tres primeros en tres ocasiones durante el 2016, dos por parte de Sergio Pérez en Mónaco y Bakú por parte de los de Grove lo hizo Valtteri Bottas en Montreal.

Además, la marcha de Manor por problemas económicos hace que la Fórmula Uno sea cada vez más complicada para nuevos equipos. Siete años después de su llegada junto con HRT (Hispania Racing Team) y Caterham (llamándose inicialmente Lotus) siendo la única en sobrevivir tras 2014 con serios inconvenientes, han puesto fin a su historia en el Gran Circo.

"Con lo que gastan en una temporada, hacen un trabajo mejor que Mercedes, pero no ganan"

Johnny Herbert que los equipos de la zona media y baja de la tabla tengan un papel más significativo ya que son vitales con un trabajo que no se ve desde fuera: "Los equipos pequeños en muchos aspectos son más importantes que los grandes. Son el corazón y el alma del deporte. Force India y Williams hacen un trabajo brillante. Con lo que gastan en una temporada, hacen un trabajo mejor que Mercedes, pero no ganan. Para consegur eso, necesitas una distribución del dinero. Si a los equipos grandes no les gusta y amenazan con marcharse, Liberty estaría haciendo lo correcto si los presiona. Lo harían por el bien de la F1".

Valtteri Bottas durante el GP de Canadá | Fuente: Getty Images

El inglés pasó durante las temporadas de 1996 y 1998 en una escudería que, gracias a los dos puntos de Brasil y la incorporación de nuevos inversores; ha logrado superar, a priori, las dificultades económicas y esperan poder ascender en la clasificación en este mundial después de no conseguir demasiados resultados positivos desde la entrada de la era híbrida, ese es el equipo Sauber.

Herbert ha destacado en el diario británico The Guardian que los nuevos dueños de la Fórmula Uno, deben plantar cara a los equipos punteros para ponerles en la cuerda floja y hacer crecer la calidad del deporte: "Tienen que enfrentarse a ellos. Por la inversión que Liberty tiene que destinar y el crecimiento que quieren del deporte, tienen que enfrentarse a esos equipos y ponerles bajo presión. Liberty tiene que enfrentarse a los equipos y decirles que necesitamos hacer esto más grande y mejor. Las amenazas son algo con lo que tendrán que vivir porque es la única forma de mejorar todo el pit lane”.

Para terminar, el ex-piloto cree que las escuderías algo más pequeñas son conscientes de que “no tienen la oportunidad de ganar” incluso con el gran trabajo que han realizado Force India y Williams durante estas temporadas. Cree que este momento es “una gran oportunidad para formar una gran batalla competitiva” de todos los componentes de la parrilla.