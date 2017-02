Vuelta al 2016. GP de España: Verstappen hace historia

Google Plus

Verstappen pasa por línea de meta en primera posición | Getty Images

El Gran Circo llegaba a la quinta cita de la temporada con un importante cambio en la parrilla. Tras el incidente de carrera que tuvo Sebastian Vettel con Daniil Kvyat en el anterior Gran Premio, disputado en el circuito de Sochi, los de Milton Keynes decidieron sustituirle por Max Verstappen. Las continuas acusaciones que Vettel llevaba haciendo contra el ruso tuvieron resultados y la marca de la bebida energética decidió subir a la joven promesa holandesa. De esta forma, Verstappen se convertía en piloto de Red Bull para lo que restaba de temporada, mientras que Kvyat ponía rumbo a Toro Rosso de nuevo.

La decisión fue muy criticada por todo el paddock, ya que se estaba arruinando la carrera de un joven Kvyat, que se vio sobrepasado por su nuevo compañero de equipo en el resto de la temporada. Además, muchos dudaban del rendimiento que Verstappen ofrecería, a lo que el holandés respondió con un brillante fin de semana.

Fuente: Twitter oficial de la F1

El fin de semana comenzó y los libres comenzaron siendo dominados por los Ferrari, aunque en la segunda y la tercera tanda fue Nico Rosberg quien avisó que los Mercedes iban a seguir siendo los favoritos, aunque ello no implicase que se hiciesen con la victoria de ese mismo fin de semana. No pasó desapercibido el gran trabajo que realizó Carlos Sainz, llegando a ser quinto en los libres 2, quien volvería a tener protagonismo en lo que quedaba de fin de semana.

Ya la clasificación fue más de lo mismo de siempre y fue esta vez Lewis Hamilton quien se hizo con la pole position. Al inglés le siguieron Rosberg, Ricciardo, Verstappen, Vettel, Räikkönen, Bottas, Sainz, Pérez y Alonso. El asturiano volvió a una Q3, algo que no conseguía desde el GP de Abu Dhabi de 2014, y por primera vez desde el GP de la India de 2011 pasaban dos pilotos españoles a la Q3.

Después de demasiadas carreras con dominio alemán, fueron otros quienes pudieron volver a ser protagonistas en la lucha por la victoria. La carrera dio comienzo y los Mercedes pusieron tierra de por medio en las primeras curvas, aunque invirtieron sus posiciones de salida. Tras unas pocas curvas, Hamilton se disponía a adelantar a su compañero de equipo para recuperar la posición, pero Rosberg le cerró demasiado la puerta y el inglés pisó la hierba, perdiendo el control de su monoplaza e impactando contra el alemán.

Fuente: Twitter oficial de la F1

De esta forma, los dos Mercedes quedaban fuera de carrera, algo que no ocurría desde el Gran Premio de Australia de 2011, y Ricciardo pasaba a liderar la carrera, seguido de Verstappen y un sorprendente Carlos Sainz. El coche de seguridad salió y, tras varias vueltas, volvió a boxes. La acción volvió a pista y, en la vuelta ocho, Vettel adelantó a Sainz y poco más tarde fue Räikkönen quien sobrepasó al madrileño.

Poco más tarde comenzaron las paradas en boxes y Verstappen se puso primero, aprovechando la parada de su compañero, siendo así el piloto más joven en liderar una carrera de Fórmula 1. Pocas vueltas más tarde entró el holandés, mientras que los Ferrari alargaron más su parada. Tras el paso por boxes de los de Maranello, Vettel comenzó a rodar más rápido que los dos Red Bull. Ricciardo paró en la vuelta 29 para defender su posición y Vettel hizo lo mismo en la vuelta siguiente para, en este caso, intentar hacerle un undercut a Verstappen. La idea era buena, pero no salió, ya que ni Verstappen ni Räikkönen entraron en boxes.

Fuente: Twitter oficial de la F1

En la vuelta 35 ya entró Verstappen y Räikkönen lo hizo una más tarde, por lo que Ricciardo pasó a liderar la carrera. Le seguía un Vettel que paró en la vuelta 37, ya que sus neumáticos no daban para más, y Ricciardo se quedó en pista hasta la vuelta 44 aunque, eso sí, perdía la posición con el alemán. Alonso abandonaba en la vuelta 47, pero el coche de seguridad no salió. La batalla empezó por delante y era Ricciardo quien intentaba pasar a Vettel, algo que no consiguió, y Räikkönen quien intentaba lo propio con Verstappen, algo que tampoco conseguiría. El holandés aguantó las últimas vueltas a todo un campeón del mundo y se hizo con la victoria.

Por ello, Verstappen se convertía en el piloto más joven de la historia de la Fórmula Uno en ganar un Gran Premio, y subir al podio, con tan solo 18 años, 7 meses y 16 días. Los Ferrari le acompañaron en el podio y por detrás de ellos acabaron Ricciardo, Bottas, Sainz, Pérez, Massa, Button y Kvyat quien, a pesar de todo, se hizo con la vuelta rápida. No obstante, no pasó desapercibida la exhibición de Carlos Sainz, quien terminó en una meritoria sexta plaza, como se ha comentado antes, a pesar de las limitaciones de su monoplaza.