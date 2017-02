Vuelta al 2016. GP de Europa: Rosberg lidera en Bakú y los españoles abandonan

Google Plus

Una nueva carrera se colaba en 2016 en el calendario de la Fórmula 1. El Gran Premio de Europa regresaba y esta vez tendría como sede la capital de Azerbaiyán, Bakú.

No se disputaba desde el año 2012, cuando las calles del circuito urbano de Valencia acogieron la cita europea y Fernando Alonso, con Ferrari, se llevó la victoria.

El deseo de llevar la Fórmula 1 al mercado asiático dio lugar a que las calles de la capital de Azerbaiyán se convirtieran en un circuito urbano -diseñado por Hermann Tilke- que despertó mucha incertidumbre, sobre todo acerca de su seguridad.

Ya un mes antes de la carrera, que se celebró del 17 al 19 de junio de 2016, Tilke junto con el director de carrera de la FIA, Charlie Whiting, recorrieron a pie el trazado garantizando así la puesta a punto para acoger el Gran Premio: “Todos los aspectos de seguridad cumplen con los últimos estándares, hemos introducido algunas nuevas características en Fórmula 1 por primera vez aquí", aseguraba Hermann durante el paseo.

Lo cierto es que las cualidades de este circuito son únicas y aunque algunos lo comparan con otros trazados urbanos como Mónaco, o incluso con Spa, otros, como Bernie Ecclestone, preferían no hacerlo: "No hay otro circuito como Bakú, será uno de los más emocionantes del calendario. No es comparable con otros trazados", afirmó el mandamás del Gran Circo.

El circuito, que fue creado expresamente para la ocasión, contiene puntos especiales como la curva 8, con un 10% de desnivel y situada entre un edificio histórico a la derecha y una muralla a la izquierda que tenía a todo el mudo en tensión o la recta más larga del mundial con una extensión de 2,2 kilómetros

Hamilton preferían no alarmarse y decía que “la pista era tan ancha como una autopista”. Fernando Alonso por su parte pensaba que “siempre será mejor que Mónaco" y confiaba en “las simulaciones sobre seguridad y las escapatorias” de la FIA.

El director de carrera, Charlie Whiting, establecía también similitudes con Singapur, debido a las altas velocidades de hasta 340km/h que se iban a poder coger en ciertos puntos: "Si tuviera que comparar un circuito a éste, será Singapur, pero aquí las velocidades serán mucho más altas", establecía Whiting.

Con la curiosidad de estrenar una nueva pista Sebastian Vettel prefería esperar a estar sobre ella para opinar: “No creo que sea justo juzgar la pista, porque tenemos que esperar a estar allí”, afirmaba antes del Gran Premio.

Muchos esperaban que la carrera del domingo estuviese entretenida entre coches de seguridad, banderas, accidentes…sobre todo visto lo visto durante las sesiones de entrenamiento.

El primero en sufrir un accidente en el Circuito de Bakú fue Daniel Ricciardo, quien destrozó la parte trasera derecha de su monoplaza al chocarse contra el muro en la curva 15, causando la primera bandera roja de la historia del trazado en los Libres 1.

La sorpresa de esta primera sesión fue la de los McLarens que colocaron a Alonso en una cuarta plaza y a Button en séptima, datos no muy indicativos dado que los de Woking suelen correr los viernes con poco combustible.

Carlos Sainz golpeó su monoplaza en el mismo lugar del accidente del Red Bull sin embargo el madrileño consiguió el noveno mejor tiempo del día que tuvo como líderes a los dos pilotos Mercedes.

Hamilton encabezó de nuevo la segunda sesión con los motores Mercedes ocupando las cinco primeras plazas y con Carlos Sainz sexto siendo el primer clasificado sin llevar el motor que sus predecesores.

Fernando Alonso sufrió problemas mecánicos que le hicieron retirarse y reincorporarse para obtener un 11º puesto. Malas sensaciones fueron también para los Ferrari con Sebastian Vettel sufriendo problemas y Kimi Räikkonen fuera de pista lo que le hizo retirarse a cinco minutos de darse por finalizada la sesión.

En los Libres 3 se demostró que el motor Mercedes era el más favorable en este circuito. Por detrás de Hamilton y Rosberg, Hülkenberg terminó tercero delante de Ricciardo. De los españoles, Fernando Alonso finalizó undécimo seguido de Sainz.

La sesión terminó antes debido al choque de Sergio Pérez quien rozó la rueda trasera derecha con el muro en la bajada de la curva 15, mismo lugar del accidente de Daniel Ricciardo el viernes. En Force india reconstruyeron el monoplaza a punto para llegar a la sesión de clasificación, aunque luego fueron penalizados con cinco posiciones en la salida por sustituir la caja de cambios.

Muchos pilotos estaban en condiciones de luchar por entrar en Q3 ya que entre el cuarto puesto de Ricciardo y el 14º de Massa hubo solo un segundo de diferencia.

La mala suerte hizo que Valtteri Bottas abandonase la sesión a pocos minutos de dar comienzo por cruzarse con una rejilla suelta en el pitlane que dañó su monoplaza.

De hecho, tras las primeras sesiones de entrenamiento, la FIA decidió sustituir los pianos por pintura, puesto que las ruedas se cortaban al paso por algunos de ellos. Los bordillos de salida de las curvas 6 y 12 y el exterior de la curva 13 fueron algunas de las zonas retocadas.

Ya durante la GP2 se avisó de no subir a los bordillos porque los tornillos que los anclaban al suelo podían estar sueltos y perjudicar las gomas. La entrada en boxes también fue modificada porque los pilotos decían que no se apreciaba bien debido a unas ondulaciones en la pista.

La sesión de clasificación dio un vuelco con la caída hasta la décima posición de Lewis Hamilton tras chocar con un muro dando el mejor tiempo a Nico Rosberg seguido de Sergio Pérez, quien sin embargo salió séptimo en carrera por cambiar la caja de cambios tras su choque en los libres 3.

Ricciardo y Vettel partieron en 3º y 4º posición, con Räikkonen y Massa justo detrás. Kvyat, Bottas y Verstappen completaban los 9 primeros puestos. Los españoles quedaron fuera de la Q3 en Bakú con Sainz 13º por un error de pilotaje y las banderas amarillas que no le dejaron marcar más tiempos hasta verse superado por Daniil Kvyat. Fernando Alonso partió 14º quejándose de que había mucho tráfico en su vuelta.

El domingo tenía lugar la octava carrera de la temporada, la primera sobre el Circuito urbano de Bakú que tantas dudas había generado y expectación a la vez por ser nuevo y característico. Sin embargo, la carrera resultó ser tranquila, sin coches de seguridad, accidentes ni grandes acciones destacables.

Nico Rosberg lideró de principio a fin el Gran Premio consiguiendo un 'Gran Chelem' al lograr en el mismo fin de semana la pole position, la victoria en carrera, vuelta rápida y ser el líder de todas las vueltas.

Lewis Hamilton solo pudo remontar hasta una quinta posición tras sufrir problemas en los ajustes del coche que intentó resolver “tocando todos los botones del volante” ante la imposibilidad de hablar de ello por radio.

Sergio Pérez cerró un gran fin de semana para Force India al pasar a Kimi Räikkonen en la última vuelta con una maniobra con la que se metió en el tercer puesto del podio.

Sebastian Vettel adelantó a Daniel Ricciardo y se colocó segundo, tiempo que el alemán de Mercedes aprovechó para alejarse hasta sacar 19 segundos de ventaja.

Los pilotos españoles abandonaron la carrera, Carlos Sainz en la vuelta 33 justo cuando empezaba a luchar por los puntos, por fallos en la suspensión trasera, lo mismo que le sucedió a su compañero Kvyat 8 vueltas después de comenzar.

Fernando Alonso -quien además era embajador del Gran Premio-, aguantó hasta la vuelta 44 de 51 intentando alcanzar el último punto hasta que empezó a perder posiciones y su equipo le pidió que entrara en boxes avistando un problema en la caja de cambios.

Los problemas con el ahorro de combustible de Kimi Raïkkonen hicieron que perdiera la tercera posición en favor de Checo Pérez, quedándose con el cuarto puesto después de hacer una carrera a una parada y de dar 40 vueltas con el neumático blando.

La actuación de Bottas que finalizó quinto evidenció que los Williams eran mejores que los Red Bull en este trazado, ya que Ricciardo y Verstappen ocuparon la 7º y octava posición seguidos de Massa, que fue menos competitivo que su compañero de equipo.

El noveno puesto fue para Nico Hülkenberg, que después de remontar su 12º posición de salida empezó a perder posiciones con sus neumáticos superblandos.

Jenson Button se quedó cerca de los puntos en undécima posición. El otro abandono del día fue el de Pascal Wherlein que tuvo problemas con los frenos.

La clasificación resultante del GP de Europa era una ventaja para Nico Rosberg que se mantenía en primera posición con 116 puntos seguido de Lewis Hamilton con 107.

El fin de semana terminó más pacífico de lo que se esperaba. La organización ya había descartado con anterioridad realizar la carrera nocturna puesto que estrenar circuito ya les parecía lo suficientemente arriesgado: "Una carrera nocturna incorpora costes adicionales y complejidad a la construcción del circuito. Creo que ya tenemos suficientes problemas en el primer año sin luz artificial, así que no hay planes claros sobre ello. Bakú es muy bonita de noche, pero también es bonita al mediodía", indicó Arif Rahimov, ministro de juventud y deportes de Azerbaiyán.

De momento, la prioridad respecto a Bakú era llevar a cabo el Gran Premio de 2016 con éxito, pero no será el único, puesto que este circuito urbano podría acoger la Fórmula 1 hasta 2026. En principio, el contrato habla de cinco años más, pero habría posibilidad de ampliarse otros cinco más: "El contrato para la carrera está firmado para cinco años y tenemos el derecho a extenderlo por cinco años más", explicó Rahimov.

La idea de llevar la máxima competición del motor a países emergentes no supera la franja de cuatro años, como ha ocurrido en países como India o Corea del Sur, por lo que primero habría que ver el éxito que ostenta la carrera de Azerbaiyán para determinar los años que se queda en el calendario de la fórmula 1.

Los resultados de 2016 fueron positivos en este trazado por lo que la FIA ha decidido darle la denominación de Gran Premio de Azerbaiyán, nombre con el que se reconocerá a la cita que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de junio del 2017 en este nuevo circuito urbano. En esta ocasión, se cumplen las peticiones de quienes no querían que el GP de Europa coincidiera con Las 24 Horas de Le Mans, como el año pasado.