Lance Stroll: "Necesitas dos cosas para llegar arriba en la F1: talento y dinero"

Lance Stroll: “Necesitas dos cosas para llegar arriba:talento y dinero” | Fuente: Getty Images

No pocas voces se han pronunciado sobre la llegada del joven Lance Stroll a Williams. Hay quien se ha declarado en contra de los pilotos de pago e incluso Lewis Hamilton ha llegado a afirmar que los pilotos que tienen un sustento económico importante tras ellos están menos motivados a la hora de competir. Otros, por el contrario, se han centrado en analizar el currículo del talento canadiense para juzgar como más que justificado su titularidad en la escudería de Grove.

Lance, por su parte, admite que sin el dinero de su padre habría sido imposible formarse en los campeonatos europeos: “Obviamente ha sido muy importante. Sin él, no hubiera sido posible llegar a la Fórmula 1. Necesitas dos cosas para llegar arriba: talento y dinero. Otros tienen patrocinadores, yo tengo a mi padre”. El norteamericano admite que muchas promesas de su país no han podido progresar porque “les falta dinero para irse a Europa”: “Yo ahí necesitaba a mi padre y él financió mi carrera. El dinero tiene que llegar de algún lado”.

El piloto de Williams se defiende de los que le acusan de ser un “hijo de rico”: “Mi padre no pilota el coche. Sin su dinero, yo no podría haber completado esta carrera a menos de que hubiera encontrado un patrocinador. En este deporte se ven muchos hijos de ricos que tienen las mismas posibilidades, pero que no han conseguido hacer nada. Yo, hasta ahora, he ganado todos los campeonatos que he corrido”. De hecho, en su triunfo más sonado, el campeonato de Formula 3 de Europa, batió al subcampeón por 187 puntos de diferencia.

Lance Stroll, durante una carrera en Norisring de la Formula 3 europea | Fuente: Getty Images

Lance Stroll considera incierta la afirmación de Lewis Hamilton de que ser hijo de rico le haga menos competitivo en las carreras: “No lo creo. Venir de un entorno rico no lo cambia […]. Cuando estás dentro del coche […], no importa de dónde vengas”.