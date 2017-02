Valtteri Bottas: "Si quieres ganar, tienes que ser egoísta "

Google Plus

Fuente l Getty Images

Valtteri Bottas afronta una nueva temporada en Fórmula 1 pero no una cualquiera. Esta vez forma parte de la escudería ganadora Mercedes y tiene como compañero de equipo a Lewis Hamilton.

La relación del piloto británico con Nico Rosberg fue tensa en muchas ocasiones dentro de la pista, pero ahora Bottas, quien ha ocupado el hueco que dejó el alemán en Mercedes, no está preocupado porque esos problemas puedan volver a surgir entre él y Hamilton: “Lewis y Nico tuvieron una dura batalla y situaciones complicadas. Mercedes, como equipo, ha aprendido mucho sobre cómo lidiar con estas situaciones. Estoy seguro de que hay reglas estrictas sobre lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer”, dijo para Motorsport.com.

El finlandés asegura ser respetuoso con los rivales: “Normalmente me llevo muy bien con todo el mundo, pero puedo correr muy duro. Siempre respetando a Hamilton y a los demás pilotos”, añadió.

Buscar el equilibrio entre los propios intereses del competidor y la situación del equipo es uno de los grandes retos para un piloto de esta categoría: "Es definitivamente complicado ser un jugador de equipo y al mismo tiempo siempre tratando de ponerte delante", asegura Valtteri.

El finlandés tiene claro que si quiere obtener logros debe pensar en él mismo y por ello tiene sus propias ideas al respecto: "Es una especie de nueva situación para mí, creo que lo mejor es seguir adelante como siempre lo he hecho, así que hago todo por el equipo. Pero, al mismo tiempo, tengo mis propios objetivos y en la F1 tienes que ser egoísta si quieres ganar y creo que lo soy", ha apuntado.

Valtteri Bottas llega a Mercedes con un contrato de un año con opción a ampliarlo, por lo que su actitud al volante de un monoplaza ganador, como es el plateado, será decisiva sobre su futuro: "Creo que es una gran oportunidad para mí y como dije en diciembre, no vi esto venir. Nunca se sabe en la vida lo que va a suceder y esto es algo grande que me sucede... Estoy dispuesto a aprovechar la oportunidad y hacer todo lo posible", ha apuntado.

A pesar de lo que supone saber que su futuro depende en parte de la temporada que haga, no siente la presión: "Sé cómo funciona la F1, es completamente normal que el equipo quiera ver mí desempeño, y es por eso que sería difícil ir inmediatamente un contrato más largo. Pero eso es en realidad más o menos a lo que estoy acostumbrado de todos modos. En muchas ocasiones a mitad del año no sé lo que va a suceder por lo que no es nada nuevo para mí", ha explicado.

Bottas prefiere pensar en llegar a punto a la primera carrera y olvidarse de los comentarios externos: "Creo que lo principal para mí es siempre recordarme a mí mismo que no ayuda en nada en absoluto si empiezo a presionarme, o sentir presión de fuera porque no ayuda en absoluto. Sólo necesito confiar en mis habilidades, ir día a día e ir carrera a carrera", ha completado.

De momento, el piloto está centrado en su nueva etapa en Fórmula 1 fuera de Williams donde llevaba cinco temporadas: "Sé que puedo hacerlo, solo quiero que todo empiece", ha confesado.