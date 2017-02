Lewis Hamilton: "La Fórmula 1 está un poco anticuada"

Fuente: Sutton

El tricampeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton ha reflexionado sobre el estado actual y el futuro de la categoría reina. Hamilton cree que la Fórmula 1 tiene un modelo anticuado que no atrae a audiencia y por ello, le queda mucho trabajo para llegar al nivel de otros deportes.

El inglés ha sido tajante en sus declaraciones para BBC Radio 5: "La Fórmula 1 está un poco anticuada. Si nos fijamos en otros deportes, van más por delante en el factor entretenimiento". Hamilton cree que el problema del deporte es la falta de conexión con los aficionados: "No siento que la Fórmula 1 esté ganando. Lleva sin hacerlo durante mucho tiempo. Los cambios generales tienen que ver con no poder conectar lo suficiente con los aficionados".

El británico, como muchos de los miembros del paddock, tiene las esperanzas puestas en la compra de Liberty Media: "Aún sigue habiendo un gran seguimiento hacia la Fórmula 1, estoy emocionado con la llegada de los nuevos dueños y espero que hagan algo nuevo”.

Hamilton espera que el grupo inversor estadounidense exploré nuevas maneras de atraer y conectar con la audiencia: “Realmente pienso que van a aportar un nuevo guion, nuevas ideas, nuevas formas de conectar con los aficionados de una forma, ojalá, nueva y única", ha comentado el inglés en la radio británica.

Lewis Hamilton y sus fans en Silverstone. Fuente: Reuters

Además, el tricampeón ha reavivado la polémica del ruido de los motores: “He dicho muchas veces que es terrible [la falta de ruido]. Algunas personas piensan que no está tan mal, pero yo no lo creo. No obstante, es solo mi opinión, y yo solo cuento como uno”.

Hamilton piensa en lo que les gusta a los aficionados: “No pienso que sea lo único que a los aficionados les gustaba, pero creo que era una adición al sonido, a la genialidad pura de la Fórmula 1, y lo han eliminado. Es triste ver pasar ahora a los coches en lo que respecta al sonido", ha añadido el inglés.

El británico ha recordado la primera vez que escucho los potentes rugidos que tenían los motores de antaño: “Cuando fui por primera vez a la Fórmula 1, cuando asistí la primera vez a un gran premio, en Spa en 1996, entré al paddock y Michael pasó por delante con su V10 y, literalmente, me retumbó en las costillas, y me enganchó incluso más que cuando lo veía por televisión”, ha concluido Hamilton.