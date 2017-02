Mercedes presenta su nueva arma de 2017, el W08 EQ Power+

Mercedes presenta su nueva arma de 2017, el W08 | Fuente: Sutton Images

Continúa el momento de mostrar los coches de esta temporada y esta vez le ha tocado a la escudería Mercedes. El punto de mira que tienen las demás formaciones de la parrilla ha enseñado al mundo el arma con la que defenderán la corona, ya que Nico Rosberg se retiró cinco días después de ganar el campeonato en Abu Dhabi. Por tanto, habrá un nuevo campeón, la incógnita es si el que lo consiga será uno de los pilotos de Brackley.

Respecto al W08, mantiene los colores de estos últimos años al igual que en el diseño del morro cuando los demás equipos han optado por la forma de nariz. Siguiendo con la zona delantera destacan los numerosos flaps en el alerón, además de la introducción del S-duct para resolver los posibles problemas aerodinámicos que puedan ocurrir en el morro. En la parte trasera, a parte del descenso del alerón trasero, es importante la no presencia de la aleta de tiburón, una zona que, tanto en las presentaciones de Sauber como de Renault y Force India, sí que estaba, aunque podrían estar probando alguna alternativa de éste.

Fuente: Sutton Images

Lewis Hamilton: “Conducir este coche es muy emocionante”

El británico fue el primero en rodar los primeros kilómetros en el monoplaza durante el filming day en Silverstone, aunque este tipo de pruebas no suelen ser para forzar la máquina ya que dentro de escasos días empezará la pretemporada invernal en el circuito de Barcelona-Catalunya.

El tres veces campeón del mundo se muestra contento con su nueva arma de trabajo a pesar de no haberlo testado a fondo: "El coche es increíble. Estoy orgulloso de seguir en el equipo. Ayer vi el coche completo por primera vez y es la maquinaria más detallada que he visto en F1 y hoy he podido pilotar por primera vez y ha sido increíble. Conducir este coche es muy emocionante. Los chicos han trabajado durante mucho tiempo y ver cómo se ha construido poco a poco es genial. El coche se siente mucho más ancho y hay mucho más agarre a pesar de las condiciones frías de Silverstone de hoy. Las vueltas que he dado hoy han sido muy lentas porque estábamos grabando, así que tampoco sé cuánta demanda física tendremos en el coche”.

Lewis Hamilton probando el W08 | Fuente: Sutton Images

Hamilton reconoce que el asfalto “también estaba mojado” a parte de que habían puesto neumáticos de seco. Además, añade de que el W08 “se parece mucho al de 2016, sólo que es una bestia más poderosa”, por lo que comenta que necesitará tiempo para adaptarse y “encontrar los límites del nuevo coche”. De cara a las pruebas en el circuito español, declara que tratarán de buscar “el equilibrio lo más rápido posible” incluso ver cómo se comportan las nuevas gomas de Pirelli y realizar “muchas simulaciones de carrera”.

Valtteri Bottas: “Estoy muy sorprendido por el aspecto este coche”

El nuevo fichaje de Mercedes llega con el objetivo de batir a su actual compañero de equipo y no echar de menos al campeón del mundo del 2016. Cabe destacar que la llegada del finlandés era, a priori, un secreto a voces, con el retorno de Felipe Massa a Williams tras su marcha de la Fórmula Uno.

Bottas es consciente de que “es un gran día” para él, además de “una nueva era” para la categoría reina del automovilismo y califica de “impresionante” el hecho de formar parte de la escudería de Brackley. Además se encuentra sorprendido por “el aspecto del coche”, destacando que le gustan “el alerón delantero o trasero o los bargeboards” y se encuentra con ganas de pilotarlo.

Valtteri Bottas probando el W08 | Fuente: Sutton Images

Alaba el tiempo de elaboración del monoplaza y espera que llegue pronto su primera victoria: “El coche es muy bonito como está ahora, pero seguro que el resto de equipos ha afrontado la nueva normativa de diferentes formas. Ha habido muchísimo trabajo para lograr el diseño de coche que vemos hoy aquí. Es un gran día para mí por conducir una flecha plateada por primera vez y llevo esperando mucho tiempo este momento, lo hemos preparado con los ingenieros. También me he preparado para mi primera victoria en F1".

Toto Wolff: “Confío mucho el coche y estoy muy emocionado”

El austríaco cree que este jueves era vital para no tener ningún problema en el W08. Además, añade que la normativa puede causar alguna sorpresa como ocurrió con Brawn GP: "Hoy es un día muy importante y rodar por primera vez y sin problemas es muy importante con las nuevas reglas. Durante 2016 nos preguntamos muchas veces cuándo debíamos centrarnos en ese año y en 2017 y era algo que discutíamos cada semana. Al final tenemos un grupo muy inteligente de personas y ya veremos el resultado en pista. Confío mucho el coche y estoy muy emocionado. Las normas han cambiado así que la nueva era puede llevar a otro equipo revolucionar la parrilla, como hizo Ross Brawn en 2009”.

Fuente: Mercedes Benz

Expectativas para el 2017

Mercedes, a pesar del cambio de reglamentación, sigue siendo la referencia y el rival a batir con Lewis Hamilton como mayor candidato al título, pero Valtteri Bottas no se quedará atrás para poder pelear y pisar por primera vez, el primer escalón del podio y, por qué no, su primer mundial.

Los de Brackley ya tuvieron que vigilar de cerca a Red Bull que desde el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado, ya que le plantó cara y fue capaz de conseguir dos victorias y a punto de ser tres en Marina Bay ya que Daniel Ricciardo remontó en carrera a Nico Rosberg para terminar a tres décimas.

Desde la era híbrida, el equipo de la estrella ha conseguido 51 victorias y 96 podios en tres temporadas, algo realmente estratosférico. El resto de escuderías tratarán de reducir la mayor diferencia posible. ¿Seguirá el dominio en este 2017 con la nueva normativa?