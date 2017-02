Renault pone la lupa en Mercedes

Google Plus

Foto: WRi2

Tras una temporada 2016 donde la imagen desplegada por los de Enstone no ha sido la mejor en su regreso, esta nueva temporada es una nueva oportunidad para los franceses. El nuevo RS17 de la marca gala es una evolución del coche anterior pero, a diferencia de otros equipos, el tiempo de desarrollo ha sido menor. Aun así, las evoluciones de este 2017 se centrarán en la integración entre el motor y chasis, según su director técnico.

Bob Bell, en declaraciones a Motorsport.com, ha destacado que para esta nueva temporada parten de una Unidad de Potencia totalmente nueva: "Todas las conversaciones están en torno al chasis y las nuevas regulaciones, pero la unidad de potencia es completamente nueva, no hay casi parecido con el año pasado, ha sido empezar de nuevo. Lo hemos hecho para intentar sacar el máximo rendimiento que podamos, hemos sido capaces de conseguir esto con una mejor integración con el chasis, hay mucho por ganar desde ahí, y siendo un constructor podemos explotarlo”, señalaba.

Desde su fábrica en Francia, el director técnico destaca el avance en rendimiento pero manteniendo la fiabilidad: “Viry ha hecho un trabajo fantástico en desarrollar el motor para mantener el soberbio nivel de fiabilidad del que disfrutamos el año pasado, pero al mismo tiempo dar un paso adelante en rendimiento", comentaba el irlandés.

Tras su paso por Mercedes, la principal idea que sustrae de ellos es la implementación y la unificación entre el motor y chasis: "El mensaje que pude sacar de Mercedes, que no fue una ciencia nuclear, es la importancia de la unificación del motor y del chasis, la importancia de la colaboración y la integración, y no esperar nada más que lo mejor del coche porque el domingo conducimos el coche, no sólo el motor o el chasis, no hay puntos para la potencia, para el túnel del viento, todo trata sobre el coche", destacaba el director técnico de Renault.

Por otro lado, desde Renault tienen claro que el tiempo dedicado al desarrollo ha sido menor y por tanto tienen mucho trabajo por hacer a lo largo de la temporada: "Habrá equipos que hayan estado trabajando mejor en esos coches desde la mitad de 2015, nosotros no pudimos hacer eso, comenzamos en 2016, así que ya estamos un poco por detrás en algunos aspectos", añadía.

El nuevo RS17 | Foto: Renault Sport F1

Ya pensando en números para esta temporada, Bell no vaticina nada hasta que se celebren los tests la semana que viene en Barcelona: "Si consideras los años anteriores, pudimos hacer mucho progreso durante el año así como entre temporadas, si conseguías un segundo en invierno podías mejorar otro segundo durante la temporada”, sentenciaba.

Aun así, con el cambio de reglamentación Bell espera un gran avance: “Este año la clave será ver cuánto conseguimos. Ahora se pondrá de relieve la ganancia que consigamos porque las regulaciones son muy diferentes, estamos aquí, desarrollando el coche durante el año, y estoy seguro de que conseguiremos casi un segundo a lo largo del año", finalizaba Bell.