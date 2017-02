Google Plus

Mclaren “sorprende” con el naranja en su MCL32 | Fotomontaje: Martín Velarde (VAVEL)

A falta de tres días para que comiencen los test de pretemporada en el circuito de Barcelona-Catalunya, siguen las presentaciones de los equipos y esta vez ha sido la de Mclaren en su sede en el Reino Unido. Tras dos años de constantes evoluciones y pruebas a final de 2016 para esta temporada llena de cambios, los británicos han presentado la arma con la que Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne tendrán que pelear en pista para conseguir los mejores resultados posibles.

En cuanto al MCL32, destaca mayormente el color naranja que será el dominante sobre el negro con ligeros detalles blancos como los patrocinadores. Respecto a la zona delantera, el diseño es similar al del año pasado, además de tener un soporte para tal; por otro lado, la parte trasera aparenta estar muy trabajada, aunque el difusor continúa siendo un misterio y en los pontones parece que se ha desarrollado de forma notable.

Fuente: Mclaren

Fernando Alonso: “No he perdido nada de motivación”

El español afronta su tercera temporada con los de Woking tras el divorcio que se produjo en 2007 con los diversos problemas que se produjeron en la escudería. Con el cambio de normativa, el español se muestra con esperanza para poder llegar a la zona alta de la tabla.

"Creemos que podemos ganar y el equipo ha hecho un gran trabajo en los últimos ocho meses"

El piloto que lleva el dorsal 14 cree que este campeonato será vital además de realizar la distancia necesaria durante las pruebas en Montmeló y recopilar datos que sirvan de cara al primer Gran Premio: "Creo que es un año importante para nosotros después de un 2015 y 2016 difíciles, pero con el proyecto de este año tenemos esperanzas claras de volver a donde McLaren debe estar. Debemos hacer unos buenos test con mucho kilometraje para tener más información y así tener una dirección clara, aunque creemos que podemos ganar y el equipo ha hecho un gran trabajo en los últimos ocho meses trabajando todo el día y el resultado lo vemos hoy. Han trabajado así para volver a ser campeones del mundo,​ pero ya veremos qué ocurre".

Alonso piensa que “hay mucho que admirar” en lo que han sido capaces de lograr este último año a pesar de que “los resultados no lo demuestran”, pero con las nuevas reglas dice que deben “capitalizar el momento de incertidumbre para seguir adelante” y cree que la experiencia les ayudará a lograrlo.

Fuente: Mclaren

En cuanto al monoplaza, el de Asturias declara que es “prometedor” ya que con la normativa actual parecen “más agresivos y rápidos”; además, la decoración le provoca sentarse ya en el monoplaza y admite que no ha perdido “nada de motivación”.

"El objetivo es que se nos empiece a respetar este año, y creo que lo lograremos"

Respecto a la temporada, el de Mclaren quiere que el desarrollo del monoplaza sea el máximo posible para volver arriba cuando antes: "Estamos en el inicio de una nueva temporada que supone todo un desafío. Creo que podemos esperar que la segunda mitad del año seamos capaces de mejorar mucho. El objetivo es que se nos empiece a respetar este año, y creo que lo lograremos. hay esperanzas en las nuevas normativas con coches más rápidos y un aumento de espectáculo y emoción. En Barcelona tendremos algunas respuestas, pero hay que esperar a las primeras carreras. Es un buen cambio y era algo necesario para la F1”.

Stoffel Vandoorne: “El coche en sí se ve genial”

El belga hará su primera temporada completa en la Fórmula Uno, aunque su debut oficial fue el año pasado cuando sustituyó a su compañero en el Gran Premio de Bahréin tras el accidente en Albert Park y el estreno no fue del todo mal ya que consiguió su primer punto de la escudería y de su casillero en la categoría.

Fuente: Mclaren

El piloto que portará el dorsal 2 comenta que “es un momento muy emocionante” ya que será piloto oficial de la escudería de Woking después de “cuatro años como piloto reserva” y admite estar “muy ilusionado” y con ganas de subirse al MCL32.

"La decoración es una bonita combinación del pasado y el futuro"

En cuanto al diseño, a Vandoorne le gusta mucho y algunas zonas del monoplaza como la parte delantera: "Es muy agradable ver un McLaren que parece un McLaren de verdad. La decoración es una bonita combinación del pasado y el futuro: el naranja de los ’60, pero con vistas al futuro. Me encanta. El coche en sí se ve genial. Hay muchos detalles bonitos como el alerón delantero, los anclajes del morro, los bargeboards, y todo parece increíble y muy bien pensado ahora que está acabado".

Uno de los factores del año será la preparación física, aunque el belga quiere ver “cómo se sienten los coches en Barcelona”, añadiendo que en el simulador se nota que los coches van mucho más rápido y “será todo un desafío para los pilotos” especialmente en carreras como por ejemplo Sepang. Reconoce que ha sido “un paso adelante”, pero han entrenado para ello.

Boullier y Hasegawa acentúan el trabajo en el MCL32

El francés no marca ningún objetivo a estas alturas del año, pero quiere que el desarrollo del monoplaza sea aún mayor: "Tenemos un coche hermoso y seguro que será más bonito si es rápido. La relación con Honda está yendo muy bien y es clave trabajar en diseñar juntos el nuevo coche, y hemos considerado el nuevo motor para ajustarlo al coche. Todo el chasis se ha adaptado al nuevo motor. No queremos prometer nada, para no crear falsas expectaciones, pero en 2017 queremos ver más progreso y lo que puedo decir es que volveremos a ganar".

El jefe de Honda, por su parte, destaca la labor realizada en la unidad de potencia durante en este periodo con, a priori, una incrementación de caballos: "Hemos tenido un invierno con mucho trabajo y hemos mejorado todas las áreas de la unidad de potencia y donde nos hemos centrado más ha sido en tener más potencia y para ello queríamos rediseñar el motor y que se adaptase mejor al nuevo coche, reduciendo su peso. Sin embargo, eso significa que tenemos un gran desafío con el desarrollo, pero estoy muy orgulloso de nuestro equipo".

Expectativas para 2017

Mclaren, como han dicho equipos como Renault o Mercedes, son la incógnita de la parrilla debido a que no se sabe de cuánto será la mejora del motor de los de Sakura, aunque la importancia del motor será un poco menor debido a que el punto de frenada será algo más lejano.

Pero los de Woking, en un principio, si el monoplaza mejora lo debido podría colocarse como cuarta fuerza de la parrilla, consolidándose en los puntos y en la Q3, además de reducir la ventaja con los de Brackley, el principal rival a batir desde 2014.

Los podios se antojan complicados ya que hay tres equipos delante que son acaparados por los actuales campeones del mundo, Red Bull y Ferrari. ¿Serán los pupilos de Eric Boullier capaces de estar a la estela de las tres principales potencias de la parrilla? Habrá que esperar a Melbourne para verlo.