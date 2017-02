Flashback Italia 2008: Sebastian se doctora bajo la lluvia en Monza

Montaje: Martín Velarde Falcón

Sebastian Vettel lograba en Italia la única victoria de Toro Rosso a día de hoy. Antes de su fichaje por Ferrari y de lograr cuatro campeonatos del mundo bajo el dominio aplastante de Red Bull, el por aquel entonces joven prometedor piloto empezada a forjar su leyenda. La lluvia fue protagonista durante todo el fin de semana en Monza, y gracias a ella el alemán se pudo subir al primer escalón del podio.

Antes de la carrera, el piloto alemán dejaba sorprendido a todo el mundo de la Fórmula 1 tras su impecable actuación durante la sesión de clasificación. En medio de la lucha del mundial entre el piloto de Ferrari Felipe Massa y el de McLaren Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Italia Vettel los superaba con uno de los peores coches de la parrilla.

La lluvia factor clave

Tras correr bajo los libres del viernes en condiciones de mojado, los pronósticos para el sábado eran incluso peor. En la primera ronda eliminatoria la mayoría de los pilotos se llevaban algún susto después de protagonizar salidas de pista. Cuando la bandera a cuadros se alzaba, ya sorprendía los buenos tiempos de los dos Toro Rosso que hacían que ambos pilotos pasasen a la segunda ronda eliminatoria. En esta Q2 uno de los grandes favoritos para ser campeón del mundo en aquel 2008, Lewis Hamilton, no entraba entre los diez primeros y por tanto se quedaba sin opciones de luchar por la 'pole'.

Sebastian Vettel lograba la única pole y victoria de Toro Rosso | Getty Images

Pero no solo era Hamilton el eliminado, pilotos en equipos punteros como Kubica o Raikkonen no eran capaces de hacer un tiempo entre los diez mejores. Sin embargo, era el joven Sebastian Vettel quien marcaba el mejor tiempo en Q2 y empezaba a desdibujarse como un sorprendente favorito para lograr la 'pole-position'. Ya en la ronda definitiva, la lluvia dejaba sin opciones a la mayoría de pilotos por sus errores en pista. Massa, que iba por detrás de Hamilton en el mundial, no era capaz de aprovechar el fallo de su rival ya que no se acercaba a los tiempos del alemán.

Un temprano tiempo de Vettel en la Q3 no sería superado en los minutos posteriores. Con el alzado de la bandera a cuadros, la Fórmula 1 registraba un nuevo momento histórico. Sebastian Vettel arrebataba a Fernando Alonso el récord de ser el piloto más joven en lograr un 'pole'. Aun así, el alemán no se conformaba con ello y buscaba coronar el fin de semana llevándose el Gran Premio de Italia al día siguiente.

De nuevo la lluvia hacía acto de presencia en la carrera. Esto sería clave para el Toro Rosso del alemán, ya que una carrera en seco lo dejaba sin opciones de la victoria e incluso podio. En cuanto los semáforos se apagaban, Vettel no se intimidada por la lluvia y realizaba una gran salida manteniendo su posición. A partir de la salida, el alemán se aferraba en su posición y no la abandonaba hasta su paso por 'boxes'.

Vettel se hacía con el récord de 'poleman' y victoria más joven que mantenía Fernando Alonso | Getty Images

Solamente estuvo fuera de la primera posición tres vueltas, hasta que Kovalainen hacia su parada obligada y recalaba a la segunda posición. De nuevo, el alemán lideraba una carrera sin problemas. Cruzando la bandera a cuadros a 12 segundos del finlandés de McLaren. Robert Kubica era el tercero en ocupar un escalón en el podio, mientras que Fernando Alonso era quinto. Felipe Massa quedaba sexto, justo una posición por delante de Lewis Hamilton. El inglés hacía una gran remontada, de 15º a 7º, y se mantenía líder del mundial con únicamente un punto de diferencia.

Consecuencias del Gran Premio

Al igual que hizo en el sábado, Sebastian Vettel quitaba otro récord a Fernando Alonso. Esta vez el de piloto más joven en lograr un victoria en Fórmula 1 con 21 años, 2 meses y 10 días. Tras un Gran Premio algo fuera de lo normal, con un Toro Rosso dominando de principio a fin, esta victoria coronaba a Sebastian Vettel como una gran promesa para ser campeón del mundo. A la temporada siguiente el alemán ficharía por Red Bull, donde tras una temporada de dominio absoluto de Brawn GO, lograría sus 4 campeonatos del mundo.

Por otro lado, el Gran Premio de Italia dejaba las sospechas de que el Toro Rosso y el Red Bull de ese año tenían demasiados aspectos en común. Tras confirmarse que ambas escuderías compartían datos y chasis, la FIA prohibía a partir de la temporada siguiente que los equipos pudiesen compartir materiales de otras escuderías a excepción de los motores.