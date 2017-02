Red Bull desafía a la mala suerte con el RB13

Google Plus

El RB13, contra Mercedes y contra la mala suerte - Fotomontaje: Martín Velarde, VAVEL

En el último día de presentaciones se ha descubierto el secreto mejor guardado de Red Bull. Desafiando a la mala suerte, su nuevo monoplaza para 2017 ha sido presentado a las 13:13 h y lleva por nombre RB13, en referencia al número de coche que crean desde que diera comienzo su andadura en Fórmula 1 en 2005.

Los de Milton Keynes han mantenido los colores mate azul, rojo y amarillo con el primero como dominante, además de la nomenclatura del coche.

En cuanto al diseño, destaca como novedad la aleta de tiburón que vuelve al Gran Circo en 2017, en esta ocasión más discreta que en otros coches, además de unos pontones más estrechos en la parte trasera. Otra de las novedades exclusiva de este coche es el alerón delantero con un conducto que no llevan otros monoplazas de esta temporada.

Fuente l Red Bull Racing

Daniel Ricciardo y Max Verstappen serán los encargados de poner a prueba esta nueva creación de Milton Keynes sobre la pista. Esta será la primera temporada que el neerlandés haga completa con Red Bull después de que en 2016 empezara el año con Toro Rosso para dar el salto cuatro carreras después de comenzar el Mundial.

Red Bull cuenta con una de las parejas de pilotos más jugosa de la parrilla que podrían plantar cara a Mercedes con el RB13 en el que llevan trabajando todo el invierno en la fábrica.

Ricciardo se ve junto a Max como dos de los mejores pilotos

El australiano está impaciente por probar sobre el trazado el nuevo coche con las nuevas características fruto del nuevo reglamento: "El coche se va a sentir de una forma muy diferente. Tanto los neumáticos delanteros como los traseros son significativamente más anchos. Aumentará la velocidad de los monoplazas".

Daniel se ha presentado abrumado por la cantidad de cambios que se van a introducir este año en la máxima competición del motor: “Todo el mundo se pregunta qué ha cambiado técnicamente, lo que no ha cambiado, y para ser honesto, no sé más que tú, me meto en el coche y conduzco. Los coches serán más difíciles de conducir en el plano físico, ya que ir más rápido y que nos hará más energía y más fuerza “, ha explicado.

Fuente l Red Bull Racing

Ricciardo ha dicho que su equipo ha realizado grandes progresos respecto a las dos temporadas anteriores que sirvieron de enseñanza para estar donde quieren estar: “Todo el equipo tiene mucho que aprender del año pasado para construir la temporada 2017. Todo el mundo está muy animado, todos queremos comenzar el año con buen pie y empezar a conseguir grandes resultados. Será diferente para nosotros, los coches serán diferentes, más físicos. En cuanto a la competencia, seguramente será más intensa “, ha añadido.

El de Red Bull también ha hablado sobre el diseño del nuevo monoplaza con el que intentará luchar por el campeonato: "La primera impresión del RB13 es que es muy bonito, es muy elegante".

La idea de que junto con Max forman una de las mejores parejas de la parrilla no pasa desapercibida para Ricciardo quien espera la lucha con su compañero de garaje: "Siempre me ha encantado tener alguien a quien desafiar. Espero que Max y yo nos podamos establecer como dos de los mejores pilotos", ha añadido.

Verstappen es paciente con sus metas

Verstappen ha optado por ser prudente y esperar a ver las primeras impresiones del RB13 para hacer predicciones: "Primero quiero ver lo competitivo que es el coche, después ya podré ser más preciso sobre mis objetivos", ha confesado.

Fuente l Red Bull Racing

El neerlandés ha destacado la actitud positiva que se respira en el equipo de cara a la nueva temporada: "Empezamos de cero, otra vez. Esperamos haber construido un coche muy competitivo. El estado de ánimo es muy positivo", ha continuado.

El joven piloto, que afronta su tercera temporada en Fórmula 1 y la primera íntegra con Red Bull, puede convertirse este año en un firme candidato a ganar el título. Al menos, así lo piensa Helmut Marko, el asesor de la escudería: "Max está listo. Creemos que tiene más experiencia. Ahora está en la tercera temporada", ha dicho el austríaco para la televisión holandesa.

Marko ha destacado la forma de conducción un tanto agresiva que tiene Verstappen: "Los demás saben que cuando Max viene has de ser cauto, porque te adelantará, así que es mejor no hacer cosas estúpidas. Y ese riesgo será menor, porque en 2016 sólo tuvo un accidente y fue en Monte Carlo. Ahí tuvo tres, ¡lo hizo todo en un fin de semana!", ha continuado.

El asesor también ha tenido palabras para el otro piloto de su equipo y firme candidato a hacer competencia al reinado de Mercedes: "Max tiene un año más de experiencia y un buen coche. Creo que nuestros dos pilotos pueden luchar por el título. No nos olvidemos de Ricciardo, quien también es muy competitivo y muy fuerte. Con esta alineación, creemos que podemos luchar por el Campeonato".

Previsión para 2017

El equipo Red Bull se presenta como el gran competidor de Mercedes este año. Los de Milton Keynes obtuvieron dos victorias en el Mundial de 2016 siendo los únicos en bajar de lo más alto del podio a los de Brackley.

Esta temporada llegan con un motor Renault bajo el nombre de Tag Heuer más elaborado que en años anteriores. Así lo reconocía Adrian Newey hace unos meses: "Hace dos años apenas progresaron, pero el año pasado fueron mucho mejor. Han trabajado duro este invierno, sé los números de la nueva unidad de potencia y es un gran paso adelante".

Christian Hornern, director de la escudería, espera que esta sea una gran temporada con la nueva reglamentación: “Son momentos emocionantes para la Fórmula 1 y espero que podemos tener un buen espectáculo”.

Hace unos días, Helmut Marko hacía algunos comentarios sobre el nuevo monoplaza que Red Bull tenía preparado para 2017: “Es sexy. Es un monoplaza agresivo. La información que tenemos es buena. Pero en nuestro simulador solo hay un coche, así que cuando estemos en los tests veremos dónde están los otros”, decía en referencia a las reacciones que se verán en pista.

Fuente l Red Bull Racing

Las expectativas están puestas no solo en el diseño del coche sino también en la nueva unidad de potencia que compartirá junto con Toro Rosso: “Estamos seguros de que tenemos un chasis muy bueno. Renault nos prometió más potencia que el año pasado para el comienzo de la temporada y en Barcelona tendremos una actualización, así que deberíamos estar cerca de Mercedes en este aspecto”, explicó Marko.

La pretemporada da comienzo mañana lunes 26 en el Circuito de Barcelona-Cataluña donde se podrán empezar a ver las primeras impresiones de los monoplazas sobre el asfalto. Entre ellos, el RB13 de Red Bull, que tendrá que demostrar que es un coche ganador para superar a Mercedes y luchar por el Campeonato en 2017.