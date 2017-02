Fernando Alonso: "Espero que Honda tenga una solución esta semana"

Google Plus

Foto: McLaren

Fernando Alonso tuvo un mal día. Su monoplaza sufrió problemas durante todo el día y el asturiano sólo pudo completar 29 vueltas. El McLaren acabó la jornada décimo (1:24:852) y fue el equipo que menos giros hizo.

Los problemas no tardaron en llegar y Alonso se mostró decepcionado: “No ha sido un comienzo perfecto. Estamos decepcionados y tristes al no poder probar." El piloto de McLaren es consciente de las consecuencias de los inconvenientes que han tenido: "Sabemos el tiempo que hemos perdido. Cada piloto tenemos cuatro días y yo he perdido uno. Necesitamos obtener una gran cantidad de información en poco tiempo y tenemos que aprender de lo que le ocurra al coche.”

Ante la situación, los de Woking han sido cautos y no han querido arriesgar: “Hemos tenido muchos problemas y hemos probado con configuraciones conservadoras para comprobar que los sistemas funcionaban bien."

Por otro lado, el motor sigue siendo una incógnita para Alonso: "No puedo decir nada del motor porque no hemos montado la especificación que correspondía. Espero que Honda tenga una solución esta semana." El piloto asturiano ha asegurado que la semana que viene deberían tener algo mejor.

La pregunta del día ha sido sobre los nuevos monoplazas. Alonso se muestra bastante satisfecho: "Los nuevos coches se ven bien y son más rápidos en las curvas. Puedes llegar hasta el límite un poco más”. Stoffel Vandoorne se subirá al coche mañana y debutará como piloto oficial.