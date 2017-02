Daniil Kvyat: "Las primeras impresiones del STR12 son buenas"

Google Plus

Daniil Kvyat esta mañana en el box de Toro Rosso en Barcelona | Fuente: @ToroRossoSpy

Después de tener que bajarse de su Toro Rosso en Abu Dhabi y marcharse del circuito en bicicleta allá por noviembre de 2016, el piloto ruso del equipo de Faenza vuelve a ponerse el mono para testear lo que será en su afán de demostrar al Gran Circo quién es Daniil Kvyat. El piloto ha dado un total de 68 giros, cuyo mejor tiempo ha sido de 1:22:9, ocupando la sexta posición.

El ex piloto de Red Bull afirma que su nuevo coche es rápido, no obstante, tienen que trabajar todos para ver de dónde flojean, y afirma que para eso están las pruebas: "Ha sido un primer día decente para mí, y he sido capaz de completar un buen número de vueltas, lo que siempre es el objetivo principal con el nuevo coche. Hemos perdido un poco de tiempo, es normal que haya controles dobles y comprobaciones por precaución antes de salir de nuevo. Las primeras impresiones sobre el STR12 son buenas. Es rápido, pero tenemos que trabajar duro para mejorar el conjunto. Hay mucho que descubrir y eso es lo que haremos durante los test".

Daniil Kvyat durante los test | Fuente: Getty Images

Jody Egginton, ingeniero jefe de rendimiento del vehículo, declara que "se actúa con más libertad que en un Gran Premio, con lo que el abanico de tareas es amplio". Además, comenta que Daniil ha tenido la primera toma de contacto con el STR12 y que han empezado a recopilar información aerodinámica.

"Hemos trabajado las tandas con la configuración base".

Para finalizar, Egginton concluye que: "A grandes rasgos, los resultados que hemos conseguido hasta ahora son optimistas y estamos adaptando los planes de trabajo a los imprevistos típicos de los nuevos coches. Tenemos mucha información para analizar tanto a pie de pista como en la fábrica a lo largo de la noche. Y con esta información esperamos dar un paso adelante mañana".

El próximo miércoles 1 de marzo, le tocará el turno a su compañero Carlos Sainz, con la finalidad de seguir explorando lo más y los menos del STR12 y exprimir las nuevas reglas.