Valtteri Bottas: "Observaré de cerca a Lewis"

Valtteri Bottas ya ha completado sus primeros días como nuevo piloto de Mercedes. El finlandés ha cerrado la primera semana de test llevándose el mejor tiempo conseguido, un 1:19.705 y ha acumulado muchos kilómetros con la flecha plateada.

Bottas cada vez se siente más integrado en el equipo que será su nueva casa: "Cada vez me siento más parte del equipo, más cómodo. Es la primera vez que trabajamos como una unidad en la pista, que buscamos rendimiento. He aprendido mucho y pienso que aún tenemos trabajo por hacer", ha comentado el finlandés a la prensa.

Sin embargo, llegar hasta aquí no es fácil y como él mismo ha explicado cambiar de equipo no ha sido fácil: “Cambiar de equipos quizá fuera algo más grande de lo que pensaba al principio, aunque no es algo que no puedas superar. Desde el anuncio he trabajado a fondo para sentirme cómodo. Por eso las cosas han ido bien aquí”.

Bottas se siente satisfecho con el trabajo realizado esta primera semana: "El objetivo de esta semana eran los kilómetros. Estoy contento de haber corrido. Ha sido una buena semana. He aprendido mucho y he hecho muchas vueltas. Quizá la semana que viene podamos hacer un análisis, pero creo que lo que importa de verdad es lo que la gente llevará a Melbourne", ha comentado a la prensa el finlandés

Valtteri Bottas rodando en el test de lluvia de Pirelli. Fuente: Getty Images

A pesar de los excelentes resultados obtenidos por el equipo alemán esta semana, Bottas y Mercedes aún aspiran a más: “Esperamos dar pasos adelante y ser mejores. Es difícil analizar dónde estamos en relación al resto, pero esperamos mejorar semana a semana. Ahora tengo un fin de semana para analizar lo que he aprendido esta semana, que ha sido mucho”.

A su lado Bottas este año tendrá a el tricampeón Lewis Hamilton, del que ya ha advertido que piensa aprender y observar: “Es interesante escuchar los comentarios de Lewis. Puedo sacar provecho de saber cómo configura el coche y de conocer más detalles sobre su estilo de conducción. Observaré de cerca a Lewis, sería estúpido no hacerlo”, ha contado el finlandés.

Esta semana solo ha sido el inicio del camino para Bottas, que espera ganar carreras esta temporada: "Quiero ganar una carrera, por eso vine aquí. Pero no me presiono. Esto es Fórmula 1, es muy difícil ganar, y necesitas el coche y el equipo necesarios para hacerlo”, ha finalizado el finlandés.