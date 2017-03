Google Plus

Kimi Räikkönen: "El equipo ha hecho un gran trabajo" | Fuente: ferrarif1.com

Ferrari ha terminado de una forma sólida la primera tanda de test​ en el circuito de Barcelona-Catalunya. Kimi Räikkönen ha finalizado la sesión con el mejor tiempo del día con un 1:20.872 y una diferencia de casi nueve décimas del segundo clasificado que ha sido Max Verstappen. El finlandés ha realizado un total de 93 vueltas, siendo el segundo piloto que más ha dado detrás de Romain Grosjean.

El campeón del mundo del 2007 destaca que “es un buen comienzo” ya que incluso han finalizado sin ningún fallo, aunque cree que todavía tienen “más trabajo por hacer” además de reconocer que no sabe dónde estarán cuando lleguen a la primera cita del campeonato y admite que el monoplaza “tiene más adherencia”.​

"Hemos aprendido las lecciones de los últimos años"

El piloto que lleva el dorsal 7 se muestra confiado para esta temporada y ha alabado el trabajo que han realizado sus ingenieros, pero duda de si será el necesario para estar arriba: "Eres optimista cada año, pero es difícil de decir dónde vas a estar al final del año. Pero hemos aprendido las lecciones de los últimos años y el equipo ha hecho un buen trabajo durante el invierno. ¿Va a ser lo suficientemente bueno? Vamos a ver durante el año, pero hasta ahora hemos tenido buenas sensaciones y no podemos quejarnos demasiado".

Räikkönen cree que la fiabilidad será “lo que quieres tener cada año” ya que algunas temporadas existen contratiempos y en otras no. También comenta que la semana “ha sido buena hasta ahora”​ pero recuerda que todavía quedan cuatro días de pruebas con “un montón de trabajo por hacer” y habiendo empezado con buen pie el año.

Kimi Räikkönen probando los neumáticos intermedios | Fuente: ferrarif1.com

El compañero de Sebastian Vettel cree que no enseñarán todas sus cartas antes de la primera carrera, sólo centrarse en completar los programas establecidos en cada jornada: "Dudo que vayamos a intentar ir al máximo durante los tests, pero tenemos que practicar algunas calificaciones, pero no sé qué día lo haremos. El tiempo de vuelta puro no cuenta realmente, es sólo llegar allí, hacer el trabajo y veremos en dos o tres semanas en la primera carrera dónde vamos a terminar".

Los nuevos monoplazas son del agrado de Räikkönen

"Siempre es genial ir más rápido, me gustan"

El piloto de Ferrari dio sus primeras opiniones, positivas, sobre el SF70H con la nueva reglamentación; haciéndolos más rápidos, como se ha podido ver estas jornadas de pruebas: "Hay más adherencia, los coches son más rápidos, son más como deberían ser. Son más duros, siempre es genial ir más rápido, me gustan. Es una combinación de coche, neumáticos y los cambios. Es todo en conjunto. Obviamente mejora el tiempo de vuelta y creo que funciona bien".

Este último día de pruebas, Pirelli ha optado por probar los neumáticos de lluvia tras lo ocurrido en el Gran Premio de Brasil, pero Räikkönen no da ningún veredicto ya que cree que hay que rodar con dichas gomas: "Es realmente difícil de decir, hemos hecho algunas vueltas, pero las condiciones de mojado por la mañana no son las mismas que nos encontraremos en una carrera. Tenemos que hacer más kilometraje para que Pirelli tenga más información y pueda probar los neumáticos y mejorarlos".