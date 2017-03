Valtteri Bottas: "El objetivo es ganar, pero con los pies en el suelo"

Fuente: Getty Images

Valtteri Bottas ya ha podido comprobar la gran diferencia que supone pilotar un Mercedes de un Williams. El finés, que ha sido el hombre más rápido en esta primera semana de test, resta importancia al liderazgo que ha ejercido en la pista, quitándose de esta manera la presión que tiene de conseguir la primera victoria con Mercedes después de haber desarrollado de manera larga y tendida su nuevo monoplaza.

El ex de Williams considera poco importante ser líder ahora: "Eso no tiene un significado especial para mí. Estamos aquí para probar cosas, no hay premios, por lo que no es importante. El objetivo era pilotar lo máximo posible con el coche, así que por ello estoy satisfecho" reconoció el sustituto de Rosberg, que subraya también el trabajo y la coordinacion con su nuevo equipo de ingenieros: "Cambiar de equipo ha sido muy diferente con respecto a lo que esperaba. Desde que estuve en la fábrica y hasta ahora, me he dado cuenta de cómo el equipo afronta cuestiones simples como reuniones o tratar el tema de la aerodinámica. Cada día me siento más cómodo formando parte del equipo, me encuentro muy a gusto"

Después de cinco años pilotando para Williams con 77 Grandes Premios disputados con la escudería de Grove, Bottas afirma tener muchas ganas de conseguir victorias y de hacer historia con Mercedes, aunque es consciente de la dificultad que supone: "Tengo definitivamente mucha hambre de victoria. Tengo la conciencia de que por lo que he conseguido en las categorías inferiores puedo ganar, pero esto es Fórmula 1. Es más difícil y necesitamos ir día a día, carrera a carrera. El objetivo es ganar este año, pero debemos tener los pies en el suelo, trabajar duro y ver después que ocurre".

Por último, el finlandés resalta que quiere comenzar el mundial rindiendo a un buen nivel para cumplir con las exigencias marcadas por Mercedes: "Quiero rendir bien desde la primera carrera porque cada carrera será importante. Quiero cumplir rápido con las exigencias del equipo, ese es mi objetivo y es el motivo por el cual he trabajado duro desde mediados de Enero" sentenció