Google Plus

Eric Boullier reconoce que los test han sido decepcionantes | Fuente: Getty Images

No ha comenzado muy bien la pretemporada para McLaren. En el primer día, una fuga de aceite en el motor hizo que Fernando Alonso no rodara durante toda la mañana y en el segundo un problema mecánico impidió que Stoffel Vandoorne no se subiera al MCL32. De hecho, el primer problema provoca que Honda rediseñe todo el tanque de su unidad de potencia y modificar alguna de sus piezas.

El cómputo de vueltas realizadas en las cuatro primeras pruebas en la sede del Gran Premio de España ha sido de 208, el segundo que menos ha dado ya que Toro Rosso dio un total de 183. Los de Woking han completado algo más de tres carreras completas al trazado catalán.

"Estamos es una mejor situación que el año pasado"

Eric Boullier admite, para la web oficial de la Fórmula Uno, que no se esperaban este rendimiento en la pretemporada, aunque cree que la situación actual es más positiva que la del comienzo de 2016: "Todavía es temprano. Teníamos mejores esperanzas al llegar a Barcelona, pero no empezamos la pretemporada como esperábamos. Creo que hay trabajo por hacer en Japón para investigar los problemas que hemos tenido y que ni nosotros ni Honda esperaba. Estamos es una mejor situación que el año pasado. Pero siendo honesto, no es suficientemente buena para nuestras aspiraciones y la de los aficionados después de tres años".

Fernando Alonso durante los test | Fuente: Getty Images

El francés recuerda que Mercedes, Ferrari y Renault “empezaron en 2010” a diseñar los propulsores actuales, mientras que los de Sakura comenzaron en 2013 “desde cero”. Por lo que los demás motoristas llevan siete temporadas preparándolos y “siguen con problemas” cuando los japoneses iniciaron su vuelta en tres años después. También destaca que estos motores “son complicados y hay que ir paso a paso” lo que da a entender que no hay camino fácil.

Usarán sesiones libres de algún GP como test

McLaren no ha sido capaz de dar en ninguno de las cuatro jornadas de pruebas más de 100 giros, el máximo que han realizado ha sido de 72 por parte de Fernando Alonso en el tercer día. Ya para la segunda semana, Honda tiene previsto llevar la unidad de potencia que utilizarán en la cita inaugural de la temporada en Australia y probar su rendimiento.

"Incluso así hemos hecho algunos kilómetros"

El Team Principal de la escudería asegura que no han rodado todo lo que querían y se han centrado en comprender el MCL32: "En absoluto este es el nivel que queríamos mostrar. No corríamos mucho, no corríamos lo suficiente. Pero incluso así hemos hecho algunos kilómetros. Empezamos a trabajar alrededor del coche y vamos entendiendo cómo funciona".

Stoffel Vandoorne durante los test | Fuente: Getty Images

Boullier cree que “no hay solución” para recuperar el tiempo que han perdido en los dos primeros días. Ahora quieren volver al punto de partida y “volver a la lista” que tienen que hacer de pruebas, porque son conscientes de que no van a tener más tiempo de pruebas.

Además, el francés reconoce que utilizarán algunos entrenamientos libres como test por las pérdidas encontradas en el circuito de Barcelona-Catalunya por los problemas: "Algunos viernes durante la temporada los utilizaremos como sesiones de prueba. Cosa que tendríamos que haber hecho aquí".