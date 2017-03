McLaren pierde un tiempo irrecuperable en los primeros test

McLaren rompió dos motores en dos días. - Fuente l Getty Images

McLaren ha empezado la pretemporada de manera frustrante y lo peor sería que esa sensación se diera durante el mundial. Éric Buollier ha destacado que el equipo no ha estado a la altura de lo que esperaban en relación al trabajo que habían realizado en la escudería. “No es genial, ni en absoluto el nivel que queríamos mostrar”, dijo a Motorsport.com. “No corríamos mucho, no íbamos suficientemente rápido, no fueron unos buenos test”, declaró.

A pesar de todo, el director deportivo de la escudería ve la parte positiva de este mal comiendo de McLaren: “Sin embargo, pudimos rodar algunos kilómetros, empezamos a trabajar alrededor del coche y entendimos cómo funciona”, añadió con un toque de esperanza. Lo cierto es que el McL32 fue uno de los coches que peor parado salió de los entrenamientos consiguiendo dar solo 29 vueltas en su primera puesta sobre la pista. Los problemas con una fuga en el depósito de aceite preocuparon en el garaje por si se tratase de un fallo en el diseño del coche.

Esto, junto con los problemas que sufrió Vandoorne el martes con el segundo motor Honda -el primero falló el primer día con Alonso- hizo que McLaren perdiera un tiempo muy valioso para rodar el nuevo monoplaza, que tendrán que recuperar cuando dé comienzo la temporada: “No hay solución para compensar el tiempo que perdimos”, admitió Boullier. “Ahora tenemos que llegar al punto de ser capaces de saber la lista de cosas que necesitamos saber del coche”, informó el directivo.

El francés ha encontrado como solución probar el coche durante las sesiones de entrenamiento los fines de semana de carrera: “De esta manera, por desgracia, algunos viernes por la mañana durante la temporada deberemos utilizarlos como test para lo que deberíamos haber hecho aquí”, aclaró en referencia a los entrenamientos de Barcelona. “No se puede recuperar el tiempo, cuando el tiempo se pierde, se pierde”, reconoció.

Los de Woking tienen aún cuatro días más de test en los que pueden seguir poniendo a prueba el McL32: “Es mejor que hagamos lo prioritario de lo que queremos probar, lo que necesitamos validar durante la próxima semana”, ha dicho Eric sobre estas sesiones. Según Éric Boullier, el trabajo realizado en la fábrica sobre el monoplaza es correcto, pero aún tienen que ver el que ha realizado Honda cuando el coche que conducirán Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne arranque el motor. Es por ello que los objetivos varían en torno a las dos partes: “Depende de cuáles hables. Los objetivos que nos marcamos, McLaren, los hemos conseguido casi todos. Pero nuestros objetivos en la pista son diferentes”, ha explicado.

Ante los malos resultados de estos primeros días Boullier tiene esperanzas en los que vendrán continuación poniendo a prueba el nuevo motor: “Tenemos que esperar a Honda, según lo que vi esta semana, para poder hacer las cosas un poco bien, digamos”, ha finalizado.

De momento, McLaren cuenta con cuatro días más de test en el Circuito de Barcelona-Cataluña donde se celebrarán del 6 al 9 de marzo.