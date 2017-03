Gene Haas se muestra a favor del actual sistema de retribución de la Fórmula 1

Gene Haas se muestra a favor del actual sistema deretribución de la Fórmula 1 | Fuente: Getty Images

Gene Haas, dueño de la escudería Haas, se ha mostrado contrario a criticar el actual sistema de pago de la Fórmula 1 y entiende que se favorezca a Ferrari, McLaren, Mercedes y Red Bull, entre otros. De esta forma, se posiciona contrariamente a la idea de Liberty Media de abordar un cambio de paradigma en la distribución de ganancias.

Las declaraciones de Gene Haas son una nota discordante entre los equipos pequeños, que se han quejado del sistema de retribución que algunos consideran injusto. De hecho, la quiebra de la escudería Manor se asienta en gran parte por la ausencia de ingresos procedentes de la clasificación de constructores al haber finalizado en última posición con el solitario punto logrado por Pascal Wehrlein en Austria.

Kevin Magnusse (Haas), durante los test de pretemporada | Fuente: Getty Images

El dueño del equipo Haas se muestra comprensivo con los grandes al admirar la cantidad de dinero que invierten en Fórmula 1: “Nunca había pensado en llegar aquí y decir que merezco más dinero al tener un equipo más pequeño. Ni siquiera lo he hecho en NASCAR, donde hay menos ingresos que en Fórmula 1”.

En cuanto al dinero extra que recibe Ferrari por el simple hecho de competir, también se ha mostrado favorable: “Atrae muchos aficionados a las carreras, así que se llevan una pequeña parte de las ventas de entradas para ellos, pero no diré que no se lo merecen. Si solo Haas, Manor y Sauber compitieran, no creo que nadie viniera. Necesitas nombres grandes”. A ello, añade que el nombre de la Scuderia se asocia per se a las carreras y a que su negocio es, precisamente, construir coches.

En cuanto al resto de escuderías grandes, como Red Bull y Mercedes, Gene Haas cree que son ellas las que más aficionados atraen: “Creo que son necesarios. Tenemos que tener cuidado de no quitarles dinero para dárselo a un equipo que, quizás, no lo merece. Nuestro desafío es mostrar que podemos competir con ellos. Si lo logramos, nos dará un aura de invencibilidad que la gente respetará”.