Pascal Wehrlein, luz verde para pilotar en los segundos test

Google Plus

Pascal Wehrlein, piloto de Sauber en este 2017 | Fuente: @SauberF1Team

Pascal Wehrlein vuelve a la acción. Tras su accidente con Felipe Massa en la Race of Champions, que le ocasionó fuertes dolores en el cuello, los médicos decidieron que lo mejor era que no participase en la primera semana de test que tuvo lugar en el Circuito de Barcelona-Catalunya. El accidente fue fuerte puesto que el biplaza salió disparado y dio una vuelta de campana, y aunque los pilotos salieron por su propio pie del vehículo y con aparente normalidad, las lesiones en el cuello son comprensibles. El alemán ha subido el domingo una foto a su Instagram entrenando duro en el gimnasio “para regresar pronto”. No obstante, el equipo Sauber ha anunciado en la jornada del lunes que Pascal volverá a subirse al C36 el primer día de test y el tercero de la segunda semana de pruebas.

Por su parte, Antonio Giovinazzi, piloto de reserva de Ferrari y sustituto de Wehrlein en la primera semana de test, ha dejado muy buenas sensaciones y seguirá preparado por si el alemán tuviese cualquier tipo de problema de adaptación al coche o se resintiese del cuello después de su fuerte accidente. Sauber ha sido uno de los equipos que más ha rodado en la primera semana con 349 vueltas y un total de 1625 kilómetros recorridos. Además, también ha sido el monoplaza que ha alcanzado una mayor velocidad punta con una marca de 332.3 km/h, seguidos por Haas con 331.2 y Red Bull con 330.2.

Tras el anuncio de su regreso, la escudería suiza también ha confirmado cuál será la alineación de pilotos para los próximos cuatro días de test. Pascal se subirá al Sauber C36 el martes y el jueves minetras que su compañero Marcus Ericsson hará lo propio el miércoles y el viernes. Estos test supondrán la última toma de contacto para equipos y pilotos con sus monoplazas antes de que dé comienzo oficialmente la temporada el 24 de marzo en Melbourne (Australia).