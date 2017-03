Sauber completa una jornada muy satisfactoria con la vuelta de Pascal Wehrlein

Fuente: Getty Images

Manor afronta la última semana de test previa al comienzo del mundial con optimismo ante el regreso de Pascal Wehrlein y el trabajo completo en todos los aspectos. Especial ha sido la vuelta del piloto alemán después de la lesión que sufrió por culpa de un accidente en la Race of Champions y que le ha impedido disputar la primera semana de test en Barcelona. El piloto cedido por Mercedes ha finalizado undécimo en la quinta jornada con un tiempo de 1:23:336 y 47 vueltas en total.

El germano superó a su compñero Marcus Ericsson, que le sustituyó en la sesión vespertina. Pascal admite no haber tenido problemas de espalda al subirse de nuevo al monoplaza: "Estoy muy contento de haberme subido al coche, estuve bien sin problemas y no he sentido dolores. Después de unas vueltas, la espalda no te duele, aunque notas algo de cansancio". Esa lesión de espalda supuso un contratiempo en su preparación física para los test, aunque asegura volver con más fuerza: "Hice mucho trabajo de cardio y otros ejercicios que no forzasen la espalda, pero estoy preparado".

Como el resto de pilotos, Wehrlein aprueba los nuevos monoplazas de esta temporada, de los que dice que son "buenos, rápidos y muy veloces en las curvas rápidas", y valora de manera positiva el cambio en los neumáticos: "Los nuevos neumáticos tienen mayor adherencia y menor sobrecalentamiento, puedes empujarlos y no ahorrarlos"

Por su parte, Marcus Ericsson completó 53 vueltas en la segunda tanda de la quinta jornada de test marcando el 12º mejor tiempo con un registro de 1:23:630. El sueco ha explicado la diferencia del tiempo de la sesión de hoy con respecto a la de la semana anterior por el cambio de las piezas aerodinámicas, además de trabajar en el set-up, realizar pruebas de carrera y comprobar el comportamiento de los neumáticos: "Trabajamos en la preparación del set-up, tenemos que trabajar de la noche a la mañana para analizar todos los datos para que el coche sea más manejable mañana y pueda estar listo para Melbourne" sentenció